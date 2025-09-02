El ‘vecino’ Roig Arena comienza a andar: 400 millones para un "proyecto de ciudad"

A cuatro días de su inauguración oficial, el Roig Arena lo tiene todo listo. Solo algunos detalles de bricolaje recuerdan que el mayor pabellón de València está todavía por abrir, y el equipo técnico y de construcción ultima los detalles antes del sábado. Los espacios gastronómicos, propios y externos, están en funcionamiento, y los operarios finiquitan el montaje del escenario para el concierto que dará la bienvenida a 20.000 personas. Será ‘Bravo, Nino’, un homenaje al cantante de Aielo de Malferit protagonizado por una veintena de artistas nacionales. Sin embargo, el Roig Arena no solo será un auditorio; será una cancha, un restaurante, un espacio de convenciones, un bar y todo lo que el público desee. No es un recinto: es un «proyecto de ciudad» donde se han invertido 400 millones de euros.

Las múltiples visitas a otras infraestructuras deportivas y ‘Arenas’ han servido para componer un espacio donde todo está medido. Esos 400 millones incluyen la construcción del colegio, el parking, el jardín público y para el propio pabellón, y se estima que el impacto económico para la ciudad de València sea de 150 millones de euros.

Lo ha explicado Víctor Sendra, director del Roig Arena, en lo que ha sido la primera rueda de prensa en este espacio. El responsable ha dado varios datos económicos que revelan la envergadura de este proyecto, impulsado y sufragado íntegramente por Juan Roig desde que en 2018 se obtuvieran los permisos del Ayuntamiento de València.

Los datos del mayor pabellón de València

Así, se calcula que un millón de personas pasarán por el recinto durante el primer año de su apertura. Se han creado, de forma directa, 500 puestos de trabajo, sin contar la actividad económica y laboral de los proveedores que trabajarán para el Roig Arena.

Hay 80 espectáculos confirmados de los cuales 57 han sido ya anunciados. Para todos los que ya han visto la luz se han vendido 600.000 entradas. “Esto nos dice que la música vende en València, se han vendido de media el 75 % de las entradas puestas a la venta sin haber dado un solo concierto”, ha dicho Sendra.

En este sentido, ha agradecido el trabajo de las promotoras y salas de conciertos valencianas que han sostenido el sector y la programación de espectáculos musicales a lo largo de todos estos años. “El Roig Arena es un agente más que gracias al trabajo que todos ellos han desarrollado puede trabajar ahora”, ha señalado el director del recinto.

Entre los datos facilitados, Sendra también ha apuntado que el 25 % de las entradas vendidas son de fuera de la Comunitat Valenciana, muestra de cómo la cultura mueve la economía.

El Valencia Basket, "la prioridad absoluta"

El director del Roig Arena ha subrayado que la prioridad de este espacio es la vertiente deportiva. Es la casa del Valencia Basket, equipo que -tanto el masculino como el femenino- compite esta temporada en la liga nacional e internacional. Este año se ha conseguido el récord histórico de 14.500 abonados.

En la “convivencia” entre espectáculos musicales y deportivos, se garantiza el cumplimiento de todos gracias a un equipo que se encargará de montar y desmontar un tipo u otro de encuentro. "Si hay un concierto un sábado por la noche, esa misma noche se desmontará toda la infraestructura para que el domingo a las 9 de la mañana esté todo listo para el partido de baloncesto”, ha dicho el director.