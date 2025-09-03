La Filmoteca d’Estiu proyecta ‘Terciopelo azul’ de David Lynch

La Filmoteca d’Estiu proyecta el lunes 4 y el martes 5 de agosto, a las 22.30 horas, ‘Terciopelo azul’ (1986), de David Lynch. Con una duración de 120 minutos, la película se proyecta dentro del ciclo de cuatro largometrajes con el que la Filmoteca d’Estiu recuerda al director norteamericano fallecido en Los Ángeles el 15 de enero de 2025.

David Lynch (Montana, 1946-Los Ángeles 2025) fue una de las figuras fundamentales del panorama cinematográfico internacional desde finales de la década de los setenta del siglo XX, por ser el creador de una estética propia y de un universo narrativo tan transgresor como personal.

Filmoteca Estiu Tercipelo Azul / L-EMV

Además de ‘Terciopelo azul’, el ciclo de la Filmoteca d’Estiu presenta otros tres títulos destacados en la filmografía del cineasta estadounidense: ‘L’home elefant’ (1980), 16 y 17 de agosto; ‘Mulholland Drive’ (2001), 21 y 22 de agosto, y ‘Una historia verdadera’ (2001), 28, 29 y 30 de agosto. ‘L’home elefant’ y ‘Mulholland Drive’ se proyectan en versión original con subtítulos en valenciano. El ciclo proseguirá en septiembre dentro de la programación regular de la Filmoteca Valenciana en la sede del edificio Rialto.

Protagonizada por Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini, Dennis Hopper, Laura Dern, Hope Lange y Dean Stockwell, ‘Terciopelo azul’ (‘Blue Velvet’, 1986), es una de las películas más recordadas de David Lynch por su "arriesgada e innovadora" combinación de terror psicológico y cine negro, según afirma la institución promotora del evento.

Una mañana, Jeffrey Beaumont, después de visitar a su padre en el hospital, encuentra entre unos arbustos una oreja humana. La guarda en una bolsa de papel y la lleva a la comisaría de policía, donde le atiende el detective Williams, que es vecino suyo. Comienza así una misteriosa intriga que desvelará extraños sucesos acontecidos en una pequeña localidad de Carolina del Norte.

La película debe su nombre a la popular canción ‘Blue Velvet’, interpretada por Bobby Vinton. Destaca la hipnótica banda sonora de Angelo Badalamenti, que a partir de entonces se convertiría en el compositor de cabecera de Lynch.

Patrimonio audiovisual valenciano

Por sexto año consecutivo, la Filmoteca d’Estiu recuerda la labor de recuperación y conservación del patrimonio cinematográfico que lleva a cabo la Filmoteca Valenciana. Cada sesión se abrirá con un montaje de películas domésticas de temática veraniega depositadas, digitalizadas y conservadas en el archivo fílmico de Paterna.

Estas proyecciones sirven para recordar la misión esencial del archivo de la Filmoteca Valenciana: la salvaguarda del patrimonio audiovisual valenciano y de la memoria colectiva.

Horarios y venta de entradas

Las proyecciones de la Filmoteca d’Estiu se celebran de lunes a domingo, excepto los miércoles, que no hay sesión. La proyección se inicia a las 22.30 horas y la taquilla se abre a las 21.30 horas. La programación por días y la venta de entradas anticipadas en línea están disponibles en la web del IVC.