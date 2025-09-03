Las II Jornadas 'Renaixement' abordan el diálogo entre las artes del Siglo de Oro valenciano

El Monasterio de Sant Miquel dels Reis será, del 4 al 6 de septiembre de 2025, el escenario de las II Jornadas Renaixement, un encuentro académico y cultural que en esta edición se centra en la relación entre música y literatura en el Siglo de Oro valenciano. La cita reunirá a especialistas de distintas universidades españolas, así como a investigadores vinculados a archivos y conservatorios, que compartirán sus estudios en torno a un periodo clave de la cultura valenciana y europea.

El programa de actividades se abre el jueves 4 con la recepción de asistentes y la ponencia inaugural de Anna Isabel Peirats (Universitat Catòlica de València), que explorará la dimensión musical, laudatoria y espiritual en la Vita Christi de Isabel de Villena. Le seguirá Raül Sanchis Francés (Universitat Rovira i Virgili), con una intervención sobre danzas, canciones y coblas en la lírica antigua y moderna. La jornada continuará con ponencias de Alejandro Llinares Planells (Universitat de les Illes Balears), centrado en el papel de los invidentes y la música en el espacio público; Mercè Gras Casanovas (Arxiu dels carmelites descalços de Catalunya i Balears), hablará del paisaje sonoro en la conventualidad femenina; y Robert March Tortajada (Universitat d’Alacant), que abordará la fiesta y la representación urbana en la Valencia medieval a través del 'Llibre de memòries de la ciutat'. El día concluirá con una mesa redonda que permitirá el debate entre ponentes y asistentes.

Ese mismo día por la tarde tendrá lugar un taller de danza a cargo de Anna Romaní y Carles Mas Garcia, bajo el título 'La dansa processional del Renaixement: de la baixadansa del segle XV a les pavanes de Lluís del Milà del segle XVI'. Concebido con un enfoque práctico y lúdico, está abierto a bailarines profesionales y amateurs, músicos, musicólogos, historiadores e intérpretes de artes escénicas, así como a cualquier persona interesada. Las sesiones combinarán teoría y práctica, permitiendo a los participantes experimentar mudanzas desde un nivel básico hasta el virtuoso, sin necesidad de acudir en pareja.

El viernes 5 tomará el relevo un segundo bloque de ponencias. Rafael Roca Ricart (Universitat de València) analizará la fiesta y la representación urbana en el Renacimiento a partir del 'Llibre de memòries de la ciutat'. A continuación, Joan Carles Gomis Corell (Conservatori Superior de Música de Castelló) se centrará en la evolución de los gozos en la Valencia renacentista, desde la plegaria individual hasta el canto colectivo. Tras la pausa, Jacob Mompó Navarro (Universidad Complutense de Madrid) expondrá su investigación sobre la música y la danza festiva en las celebraciones vicentinas del siglo XVI; Verònica Zaragoza (Universitat de València) abordará la ejecución musical de versos de autoría femenina en la Primera Modernidad; y Vicent Josep Escartí (Universitat de València) cerrará el bloque con una ponencia sobre la memoria musical en el siglo XVI. El día finalizará también con una mesa redonda.

Las jornadas concluirán el sábado 6 de septiembre, con nuevas actividades académicas y un espacio de síntesis y reflexión conjunta, consolidando el carácter participativo de la cita.

Mirada interdisciplinar sobre la historia y el arte

El objetivo de estas Jornadas Renaixement es ofrecer una mirada interdisciplinar a la cultura del Siglo de Oro valenciano, poniendo en diálogo la música, la literatura y las artes escénicas. Además, el hecho de celebrarse en el histórico Monestir de Sant Miquel dels Reis, una de las joyas arquitectónicas del Renacimiento valenciano, otorga al encuentro un marco inmejorable que refuerza su valor simbólico.

La inscripción es gratuita y puede formalizarse a través de la organización. Dado el interés del programa y la relevancia de los ponentes, se espera una amplia participación tanto del ámbito académico como del público general interesado en el patrimonio cultural valenciano.