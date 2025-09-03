Les Arts inaugura su fiesta de 20 cumpleaños con una jornada de puertas abiertas, talleres, recitales y un concierto sinfónico

El Palau de les Arts Reina Sofía celebra en la temporada 2025-26 su XX aniversario y, para ello, propone una jornada de puertas abiertas el domingo 21 de septiembre, con talleres educativos, recitales líricos, un concierto sinfónico, visitas gratuitas por las diferentes salas y espacios del edificio, además de otras iniciativas.

Ese día, Les Arts permanecerá abierto desde las 11 hasta las 18 horas, hora en la que accederán los últimos grupos de visitantes, para recorrer libremente los diferentes espacios, como la Sala Principal, el Auditori, las Terrasses de les Palmeres o el Espai Los Toros hasta las 19 horas.

En su visita, el público podrá conocer de primera mano los detalles arquitectónicos del edificio diseñado por Santiago Calatrava, así como la variedad de propuestas que acogen las distintas salas de Les Arts y los principales protagonistas de la próxima temporada.

Tras la acogida en años anteriores, Les Arts ofrecerá nuevamente actividades especialmente pensadas para que el público familiar y los espectadores más jóvenes "puedan vivir su propia experiencia en el teatro", dicen desde el teatro.

Por un lado, tanto el vestíbulo de la Sala Principal como el escenario del Aula Magistral contarán con sendos pianos a disposición de todo aquel que quiera vivir su momento artístico, mientras que el Espai Los Toros, situado en la duodécima planta, acogerá dos talleres didácticos en doble turno horario.

Personal del equipo técnico de Les Arts y del departamento de educación impartirán sendas sesiones de VestuArts (11 y 16 horas) y de CaracterizaT (12.30 y 17.30 horas), en los que los más pequeños, así como los adultos que los acompañen, aprenderán el proceso de creación de los personajes de una ópera mediante el vestuario y los elementos de caracterización, respectivamente.

Les Arts informa de que habrá también puntos de restauración en diferentes zonas del edificio: Heladería y Vermutería en el Vestíbul de la Sala Principal, Horchatería en las Terrasses de les Palmeres, así como servicio de barra.

Programa musical

Los artistas del Centre de Perfeccionament y la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) protagonizan la oferta musical de la Jornada de Puertas Abiertas, que arrancará en el Teatre Martín i Soler con dos pases, a las 12 y a las 18 horas, de un recital de los cantantes y pianistas del Opera Studio de Les Arts, que interpretarán canciones líricas y piezas de ópera.

El director alemán Cornelius Meister, especialmente recordado por su ‘Rusalka’ en 2024, culminará ese día, en el Auditori de Les Arts (20 horas), la gira inaugural de temporada que llevará a la OCV a Requena (18), Altea (19) y Cullera (20).

Meister propone un sugerente programa, que incluye la ‘Cuarta sinfonía’ de Chaikovski o el ‘Concierto para flauta, arpa y orquesta’ de Mozart, "con el que disfrutar de la calidad de los solistas de la formación", además de la ‘Obertura Carnaval’, de Dvořák.

Las entradas para los talleres didácticos y los recitales líricos tienen un precio único de tres euros, mientras que el importe de las localidades para el concierto de la OCV es de cinco euros. Para más información, los interesados pueden consultar la página web del teatro.