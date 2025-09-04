Qué hacer en València: los mejores planes del fin de semana

Levante-EMV selecciona algunos de los mejores planes para disfrutar de la vibrante vida cultural valenciana, que se mueve entre música, museos y artes escénicas.

MÚSICA

Los fines de semana son para bailar y el Roig Arena se convierte este fin de semana en su protagonista absoluto.

'Bravo, Nino'. Roig Arena. 6 de septiembre. La esperada inauguración del Roig Arena llega este sábado con un espectáculo único: 'Bravo, Nino', un homenaje a la, quizás, mejor voz valenciana. El espectáculo seguirá un guion dinámico y emotivo que recorrerá la historia de Nino Bravo desde sus inicios hasta su consagración como mito de la música en español. Cada artista invitado interpretará una de las canciones más emblemáticas de Nino Bravo y será una pieza clave en la narrativa, con arreglos musicales diseñados específicamente para su estilo y voz. Algunos de ellos incluso podrán cantar a dúo con él gracias a un holograma 2D en pantalla que permitirá integrar su presencia y voz en el escenario. Algunos de los artistas invitados son David Bisbal, Pablo López, Malú, Rosario o Marta Sánchez.

TEATROS

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Olympia

Goyo Jiménez. Misery Class. Del 3 al 7 de septiembre . 'Misery Class' es el nuevo espectáculo de Goyo Jiménez, un recorrido humorístico por las contradicciones y miserias de la vida contemporánea, en el que la actualidad, las manías colectivas y las pequeñas obsesiones cotidianas se transforman en material cómico gracias a su estilo digresivo. Es una propuesta que combina reflexión y carcajadas para ofrecer una mirada crítica pero optimista sobre los tiempos que corren, en el que el público se puede sentir identificado con situaciones de su vida personal y reírse de ellas como remedio para sobrellevar la realidad.

Goyo Jiménez en su espectáculo 'Misery Class' / L-EMV

Teatro Talia

El método Grönholm. Del 27 de agosto al 28 de septiembre. Representada en más de 60 países y merecedora del Premio MAX al Mejor Texto Teatral, 'El método Grönholm' es una sátira sobre el mundo de los procesos de selección de personal. Cuatro aspirantes a un cargo de alto nivel en una de las más prestigiosas empresas multinacionales, se presentan para la prueba definitiva. Esta sigue un procedimiento nada convencional: el Método Grönholm. Los aspirantes se enfrentarán conjuntamente a una serie de 'juegos' crueles, basados en técnicas reales de selección de personal. Las absurdas pruebas propuestas por los psicólogos de la empresa se convierten en un combate donde la fiereza y la falta de escrúpulos parecen no tener límites. Sin embargo, la primera vuelta de tuerca de las muchas que contiene la obra, es cuando se sabe que uno de los cuatro es en realidad un empleado de la compañía, al cual tendrán que descubrir.

El método Grönholm en el Teatre Talia / L-EMV

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

IVAM

'Escena II: Latencias'. Hasta el 7 de septiembre, esta muestra basada en los fondos museísticos del IVAM reúne a 23 artistas cuyas obras giran en torno a la vulnerabilidad de las ciudades y el paso del tiempo, con autores como Richard Serra, Susana Solano, Juan Muñoz o Xisco Mensua.

‘Senga Nengudi y Maren Hassinger’. Hasta el 2 de noviembre de 2025. Esta es la primera exposición en España que un museo dedica a las dos artistas afroamericanas.

Una de las obras de Senga Nengudi, en el IVAM. / Levante-EMV

‘¡Eso no es cómic!’. Hasta el 9 de noviembre 2025. El IVAM dedica en esta exposición una nueva mirada al fanzine. El museo cuenta con la primera fanzinoteca de España, que reúne más de 4.000 ejemplares.

‘Soledad Sevilla. Ritmos, tramas y variables’. Hasta el 12 de octubre de 2025. La creadora valenciana repasa en esta exposición su trayectoria profesional. Esta muestra llega a València tras su paso por el Reina Sofía de Madrid.

Fundación Bancaja

'Nadal. Cos d’aigua'.Hasta el 9 de noviembre. Recorrido por la producción artística de Juan Carlos Nadal, a lo largo de los últimos 15 años siempre desde la actitud creativa de expresar plásticamente su inquietud por el impacto del ser humano en la naturaleza.

‘Escenas y paisajes en la pintura valenciana. Siglos XIX y XX’. Hasta el 14 de septiembre de 2025. Desde Sorolla a los Benlliure o Muñoz Degrain. La Fundación Bancaja ofrece una mirada al costumbrismo valenciano de la mano de medio centenar de artistas de finales del XIX a principios del XX.

Museo de Bellas Artes de València

'Pedro Orrente. Un artista itinerante en la España del Siglo de Oro'. Hasta el 12 de octubre. El Museo de Bellas Artes de València rinde homenaje a Pedro Orrente, uno de los grandes olvidados del Siglo de Oro español, con esta exposición que reúne por primera vez la producción artística más importante de este pintor murciano.

Centre del Carme

‘Cosas que hacen clac’. Hasta el 14 de septiembre de 2025. Esta muestra surge como un intento de hacer visible el empleo de la cerámica en el arte español más reciente.

‘Andana. Lugares de memorias’. Hasta el 31 de agosto de 2025. El Centre del Carme pone el foco a través de la fotografía en las acciones emprendidas después de la dana del 29 de octubre.

'Andana. Lugares de memorias'. / Fernando Bustamante

'Principios'. Hasta el 26 de octubre. Esta exposición documental narra las trayectorias de diez artistas urbanos valencianos que han conseguido reconocimiento internacional, desde sus inicios hasta el día de hoy. Un recorrido completo a través de imágenes de archivo, obra original, objetos icónicos personales y obra mural realizada ex profeso para el Centre del Carme.

Caixaforum

'[Rec]uerdos. La vida a través del cine domestico'. Hasta el 2 de noviembre. La muestra reivindica el patrimonio audiovisual de las películas amateur del último siglo.

Y además...