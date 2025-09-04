El Brujo, María Galiana, María Adánez o Joaquín Reyes, en la nueva temporada de La Rambleta

Rambleta comienza una nueva temporada protagonizada por el teatro, danza, espectáculos y actividades familiares, exposiciones, música, festivales, humor y cine. La programación de artes escénicas reunirá a grandes nombres de la escena nacional e internacional con el talento emergente valenciano.

Reyes Martínez, Rocío Huet y Rafa Cervera, en la presentación d ela programación este jueves. / Levante-EMV

Grandes citas

Entre las grandes citas de la temporada de artes escénicas, María Adánez y Joaquín Notario encabezan ‘La gramática’, una sátira humorística sobre los límites del lenguaje y su poder en la sociedad, escrita y dirigida por Ernesto Caballero.

También subirá a escena Rafael Álvarez ‘El Brujo’ con ‘Iconos o la exploración del destino’, un viaje entre humor y reflexión, guiado por su carisma y maestría narrativa. Entre las novedades se encuentra ‘Azul Bosques’, de David Gaitán, dirigida por María Heredia. Un futuro orwelliano con proyecciones 3D, interpretado por Blanca León y Rodrigo Casillas.

María Adánez protagoniza 'La gramática'. / Levante-EMV

La actriz Elisabeth Larena estrenará su primera obra teatral ‘Yo solo quiero irme a Francia’, con un reparto encabezado por María Galiana y Nieve de Medina, junto a Alicia Armenteros y Ledicia Sola. Un retrato de mujeres que, enfrentadas a sus heridas y deseos, buscan un lugar donde sentirse libres. Florian Zeller, uno de los dramaturgos europeos más reconocidos, llegará con ‘La verdad’, dirigida por Juan Carlos Fisher y protagonizada por Joaquín Reyes, Alicia Rubio, Natalie Pinot y Raúl Jiménez. Una comedia que aborda la delgada línea entre la mentira y la verdad en la vida cotidiana.

La memoria histórica será protagonista en ‘Nuestros muertos’, de Mariano Llorente, con María Álvarez, Carlos Jiménez-Alfaro, Clara Cabrera y Javi Díaz, y en ‘Blauberen’, de Moises Kaufman y Amanda Gronich, finalista del Pulitzer de teatro 2024, adaptada y dirigida por Sergio Peris-Mencheta, y protagonizada por Clara Alvarado, Víctor Clavijo, Nacho López, Irene Maquieira, Natxo Nuñez, María Pascual, Paloma Porcel y Eric de Loizaga.

‘Los cuernos de Don Friolera’, de Valle-Inclán, dirigida y adaptada por Ainhoa Amestoy, con Roberto Enríquez y Nacho Fresneda al frente, explora los celos, el honor y la hipocresía social a través del esperpento, combinando humor, tragedia y crítica. El reparto lo completan Lidia Otón, Ester Bellver, Pablo Rivero Madriñán, José Bustos, Miguel Cubero, Iballa Rodríguez.

Los cuernos de Don Friolera. / Levante-EMV

Completan la programación títulos como ‘14.4’, de Peris-Mencheta, Juan Diego Botto y Ahmed Younoussi, una obra que explora el viaje que separa dos mundos que viven a tan solo14.4 kilómetros de distancia.

También pasará por el centro cultural ‘Las amistades peligrosas’, de Christopher Hampton, basada en la novela homónima de Choderlos de Laclos (1782). Bajo la dirección de David Serrano, aborda asuntos de máxima actualidad en nuestros días, como el abuso de poder, el consentimiento y el poder corruptor del dinero, con Pilar Castro, Roberto Enríquez y Carmen Balagué.

‘Un viaje sin retorno’, escrita por Álex Gadea y dirigida por Ernesto Caballero, es una comedia con tintes dramáticos protagonizada por Álex Gadea y Ana Ruiz, que reflexiona sobre el amor, los sueños, la ambición, la superación y la derrota.

Mamen García protagonizará ‘Hasta el final de la fiesta’, con el acompañamiento al piano de Albert Sanz y bajo la dirección de David Serrano. Con una dramaturgia firmada por Marta Betoldi y el propio Serrano, es una antología musical y emocional que mezcla humor y ternura para hablar de lo que significa ser mujer, amar, desear y celebrar la vida.

'Madness', de Yllana. / Levante-EMV

Yllana y Primital Brothers vuelven a unir sus fuerzas en ‘Madness’, una fusión de humor, música a capela y crítica social. Llegará a Rambleta bajo la dirección y dramaturgia de Joe O’Curneen, con un elenco formado por Íñigo García Sánchez, Pedro Herrero, Adri Soto, Manu Pilas y Sam Gómez, en alternancia.

Humor y música en Rambleta

Los referentes de la comedia y los monólogos serán también protagonistas de lo que está por venir en Rambleta. Sobre el escenario, desfilarán Abián Díaz, Daniel Fez, Patricia Espejo, Ignatius, Pablo Ibarburu, Miguel Noguera, Charlie Pee, Andreu Casanova, Eva Soriano, Santi Rodríguez, Juanpiss y Txabi Franquesa, entre muchos otros.

El humorista Ignatius. / Levante-EMV

En lo musical, la programación contará con los conciertos de Alex Fernández, Miguel Campello, Santiago Auserón, Patrick Wolf, Isabel Aaiún, Elefantes, Los Brincos, Israel Fernández, Judit Neddermann, Santiago Cruz, Patax, McEnroe, Las Migas, Sandra Mihanovich, Alan Sutton o GoGo Penguin.

Talento joven valenciano, danza y familias

Rambleta incorpora montajes de jóvenes compañías locales como ‘¡Evohé!’, de Orfe Teatre; ‘Eva o la creación de una madre perfecta’, de Masquetres Producciones; 'Generación Cyberpunk’, de Álvaro Octavio Moliner, o ‘El corazón del incauto’, de Base Producciones.

Evohe. / Levante-EMV

Además, Rambleta acogerá espectáculos de danza tanto clásica como contemporánea, de la mano del Ballet Nacional de Cuba o con la celebración de la Gala de Dansa Internacional Valenciana, que celebrará su quinta edición.

La nueva temporada de Rableta quiere reforzar también la programación para familias con propuestas de teatro, danza, circo, magia y música: ‘La reina de las nieves’, ‘Hansel y Gretel’, ‘Romeo y Julieta: Una historia de amor entre cuerdas y zapatillas’, ‘Pequeño pez’ y ‘Pica Pica: Operación Halloween’, entre otros títulos.