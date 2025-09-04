Cine, danza o arteterapia: todas las actividades que marcarán la nueva temporada del IVAM

La programación cultural y educativa que el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) tiene preparada para el curso 2025-26 quiere destacar, precisamente, la identidad del centro como "instituto, como lugar de investigación e intercambio de pareceres, de reflexión y crítica", según su directora, Blanca de la Torre. Para ello, el IVAM ha creado un catálogo de una veintena de actividades culturales y educativas destinadas a público general, familiar y escolar. De los eclipses, a la danza o al cine, el IVAM quiere ser "el espacio común de la sociedad", "un ágora de conocimiento y diversión".

Pilar Tébar y Blanca de la Torre, en la presentación del programa de actividades culturales y educativas. / Levante-EMV

De la Torre ha anunciado este jueves el programa de estas actividades culturales y educativas que tendrán lugar a lo largo de 2025 y 2026, en un acto en el que ha estado acompañada por la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar. Para De la Torre, las actividades educativas y culturales tienen "la misma importancia que las exposiciones" y su objetivo es que "lleguen a todas las capas de la sociedad", ha señalado.

Propuestas transversales e interdisciplinares

La directora del museo destacó que "esta es la primera vez que se presentan estas actividades de modo conjunto y con una visión a largo plazo", algo que, en su opinión "genera comunidades residentes y ayuda al museo a abrirse a nuevos públicos". Para lograrlo, De la Torre ha destacado la "transversalidad" y la "interdisciplinariedad" de las propuestas.

Entre las novedades de este curso se encuentra un cineclub, un proyecto para mostrar el trabajo de los comisarios en el museo, recorridos por las exposiciones de la mano de una soprano, un programa para reflexionar sobre fenómenos naturales como el próximo eclipse solar o un grupo residente de arteterapia. Junto a estas novedades, se consolidan otras propuestas como el proyecto ‘Els Grans’ dirigido a mayores de 65 años -que alcanza su cuarta edición-, la escuelita de bellas artes de abuelas y nietos o la apuesta por la primera infancia con un nuevo juego instalativo artístico, también para grupos de escuelas infan­tiles con alumnado de 0 a 4 años, con la pedagogía de la luz como fondo.

Actividades públicas

Entre las novedades del curso destaca ‘Sesión expandida’, un ciclo con proyecciones mensuales de películas que no suelen mostrarse en circuitos de exhibición de la ciudad. Para los que quieran profundizar en la experiencia, a través de ‘La cinefilia del IVAM’ se creará un grupo de cineclub estable para participar en sesiones temáticas exclusivas.

Fotograma de 'El planeta', de Amalia Ulman, del cineclub del IVAM. / Levante-EMV

Con el objetivo de ahondar en el proceso creativo y conceptual de las expo­siciones, el programa ‘Comisarios en sala’ pretende desvelar el silen­cioso trabajo curatorial detrás de las exposiciones, mos­trando los montajes de las muestras y las múltiples lecturas que ofrecen.

Entre las nuevas iniciativas destaca ‘De todas las colinas llegaban gritos’, un proyecto colectivo para preparar el próximo eclipse solar que tendrá lugar en agosto de 2026, una oportunidad que no volverá a repetirse en la Península Ibérica hasta dentro de unos 400 años. El programa busca activar una reflexión colectiva sobre fenómenos naturales, como los eclipses solares y sus ecos sociales y culturales.

Además, el IVAM pone en marcha este curso un programa anual de arteterapia para personas en situación de dependencia. Los participantes explora­rán las exposiciones del IVAM, a través del dibujo, la fotografía o la escultura con la guía de una arteterapeuta.

Programa para escolares

La programación educativa del IVAM diseñada para centros escolares incluye una primera línea de acción centrada en las exposiciones y la colección del IVAM. Este curso el museo propone por primera vez un juego instalativo activo para alumnado de escuelas infantiles de 0 a 4 años con la pedagogía de la luz como fondo.

Otra actividad que se inicia consistirá en ponerle voz al museo a través de un recorrido por las exposiciones, de la mano de la soprano Quiteria Muñoz. En este recorrido, especialmente diseñado para educación Infantil y primer ciclo de Primaria, los asistentes visitarán las exposiciones del museo jugando con la voz, la escucha y la creación vocal contemporánea.

La soprano Quiteria Muñoz pone voz al museo a través de un recorrido por las exposiciones. / Raúl Veintimilla

La creación audiovisual también será protagonista en el taller que animará las esculturas de Julio González con técnicas de modelado y breves clips en movimiento, de la mano de Emilio Martí. La danza también 'tomará' el IVAM con las bailarinas y coreógrafas Marta García Navarro y Pauli Romero que bailarán por las salas del museo con 'performances', danza contemporánea y las artes vivas.

Actividades para familias

Dentro de las actividades dirigidas a familias, el IVAM propone un 'paseo musical' por el París de principios de siglo XX emulando un hipotético encuentro entre un joven escultor Julio González y el gran compositor ruso Ígor Stravinski. Con la pieza musical 'Les cinq doigts' ('Los cinco dedos') como hilo conductor, se paseará por la exposición 'Ser artista. Julio González' mediante el mundo sonoro e icónico del músico, con una interpretación pianística y dramatizada.

Juego para escuelas infantiles de 0 a 4 años. / Levante-EMV

También para público familiar son las actividades en torno a los fanzines, el taller ‘¡Menuda danza!’ y un espacio de juego libre que sustituye a la ‘Juguetoría’ lleno de luces y sombras para disfrute de niños y niñas desde 0 a 4 años.