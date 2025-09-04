El Comité de Empresa alerta sobre los despidos de À Punt

El Comité de Empresa de À Punt ha aprovechado la presentación de la nueva programación para expresar su malestar por los despidos que se están llevando a cabo y por los que, anuncian, se van a realizar. En un manifiesto afirman que "hay miembros de la plantilla amenazados por un despido inminente". Se tratan, dicen, de trabajadores que se incorporaron al ente después de la conocida como Ley Iceta y que están a punto de cumplir los tres años de antiguedad. "A principios de agosto se conoció el primer despido y ya sabemos que hay catorce más que podrían dejar su trabajo antes de final de año", apuntan. "Estimamos que se podrían ejecutar más de 120 despidos en los próximos tres años, cerca de una cuarta parte de la plantilla".

En el comunicado también reseñan que "la empresa mantiene en suspenso la nueva relación de puestos de trabajo con la que quieren reorganizar la producción". Respecto a la nueva parrilla, apuntan que se ha diseñado "de manera opaca, obviando horarios y forzando una restructuración interna" que, afirman, "ha roto las fronteras entre categorias y confunde la parte pública con la privada". En el escrito se puntualiza que, por ejemplo, para el programa matinal se ha externalizado la parte técnica y que quiere "normalizar la incorporación de personal de productoras privadas a los estudios de 'A Punt".

Respecto a la radio, manifiestan, que la situación es "extrema" porque se ha privatizado la parrilla "casi al completo".

El comunicado finaliza con la exigencia al Consell de una "apuesta firme" por la televisión y la radio pública.