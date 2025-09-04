Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El diseñador Giorgio Armani, el 'rey' de la moda italiana, ha fallecido a los 91 años

Monaco (Monaco), 20/03/2024.- Giorgio Armani watches the EuroLeague Basketball match between AS Monaco and EA7 Emporio Armani Milan in Monaco, 20 March 2024. (Baloncesto, Euroliga) EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Monaco (Monaco), 20/03/2024.- Giorgio Armani watches the EuroLeague Basketball match between AS Monaco and EA7 Emporio Armani Milan in Monaco, 20 March 2024. (Baloncesto, Euroliga) EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER / SEBASTIEN NOGIER / EFE

El diseñador Giorgio Armani, considerado el 'rey' de la moda italiana, falleció este jueves a los 91 años en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años, informó su grupo empresarial.

