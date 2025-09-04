El diseñador Giorgio Armani, el 'rey' de la moda italiana, ha fallecido a los 91 años
El diseñador Giorgio Armani, considerado el 'rey' de la moda italiana, falleció este jueves a los 91 años en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años, informó su grupo empresarial.
