Liber 2025 homenajeará a África Ramírez por su compromiso con el sector editorial valenciano

La Feria Internacional del Libro 2025 rendirá homenaje a África Ramírez Olmos, directora editorial de Balandra Edicions y expresidenta de la Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV). El homenaje, impulsado por la Junta Directiva de la Federación de Gremios de Editores de España, se celebrará el 8 de octubre en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, durante la entrega de Premios Liber 2025.

A través de este reconocimiento, Liber quiere destacar tanto su trayectoria profesional como su compromiso con el impulso del ecosistema del libro en la Comunitat Valenciana, especialmente durante situaciones como la dana que afectó a decenas de editoriales en octubre de 2024.

En el mismo acto se entregarán el premio Liber a la mejor adaptación audiovisual de una obra literaria, que este año ha recaído en la película ‘Pedro Páramo’; el premio Liber al fomento de la lectura en Medios de Comunicación, al divulgador y periodista Antonio Martínez Asensio; el premio ‘Boixareu Ginesta’ al librero del año, a la librería Serendipia de Ciudad Real; y el premio Liber al fomento de la lectura a bibliotecas abiertas al público a la biblioteca ‘Jaume Fuster’ de Barcelona. Además, se entregará el premio Liber a la autora iberoamericana más destacada, a Rosa Montero.

África Ramirez, en una visita a Levante-emv / Levante-EMV

Tres décadas de trayectoria editorial

África Ramírez (València, 1964), acumula una experiencia de más de tres décadas en el sector editorial, donde ha desarrollado una intensa labor como editora, formadora y divulgadora. Desde 1988 ha trabajado en la profesionalización del oficio, impartiendo cursos, publicando artículos especializados, comisariando exposiciones, participando en mesas redondas y actuando como jurado en premios del sector y certámenes literarios.

Desde 2018 y hasta el pasado mes de julio, fue presidenta de la Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV). Desde ese puesto ha contribuido a fortalecer el tejido editorial valenciano. Durante su mandato, la AEPV consolidó su papel internacional como líder de proyectos europeos como LIT-UP, dentro del programa Europa Creativa – Cultura, con el objetivo de mejorar la competitividad internacional de las editoriales valencianas, potenciar sus catálogos y promover a sus autoras y autores en los mercados exteriores. Asimismo, Ramírez ha sido representante de la FGEE y patrona de la Fundación FULL. Bajo su presidencia, la asociación se convirtió en un ejemplo de resiliencia colectiva, especialmente tras la dana, coordinando las estrategias de ayuda, campañas solidarias como “Llibres de la dana”, y centralizando el diálogo institucional con las administraciones y con otros agentes del sector.