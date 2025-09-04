Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Localizan en Argentina un cuadro de Ghislandi robado por los nazis gracias a un anuncio inmobiliario

La obra fue sustraída en Ámsterdam al coleccionista Jacques Goudstikker

El titular de la Unidad Fiscal Mar del Plata, el fiscal general Daniel Adler, comparece junto a la obra 'Retrato de una dama' / BELÉN CANO/MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE ARGENTINA

Las autoridades argentinas se han incautado de un cuadro del artista italiano Giuseppe Ghislandi y que había sido robado por los nazis durante la ocupación alemana de Países Bajos, gracias a que la obra, 'Retrato de una dama', del siglo XVIII, aparecía en un anuncio de venta de un inmueble.

El cuadro figura en una lista de obras sustraídas en Ámsterdam al coleccionista Jacques Goudstikker, cuya familia aún seguía reclamándola a día de hoy. La pista ha terminado llevando a la ciudad de Mar de Plata y a una descendiente del jerarca nazi Friedrich Kadgien, que se ocultó en Argentina al término de la Segunda Guerra Mundial.

Tanto esta mujer como su pareja permanecen bajo arresto domiciliario, después de que supuestamente intentasen ocultar en un principio la pintura tras ser descubierta por una investigación periodística, ha informado la Fiscalía argentina

Cuando la Policía argentina accedió a la casa en venta donde supuestamente estaba la obra, el cuadro en cuestión ya no estaba colgado y había sido sustituido por un tapiz, pero aún estaban las marcas. Se emprendieron entonces otros registros en varias direcciones más hasta terminar localizando el 'Retrato de una dama'.

