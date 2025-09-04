La mejor pizza se elegirá sobre un cuadrilátero

Pizza Combat, la gran velada de las pizzerías que busca proclamar la ‘Pizza preferida de los españoles’, se realizará del 12 al 28 de septiembre en València, elegida como la siguiente parada de un tour que está recorriendo diferentes ciudades de toda España. En el centro del recinto se instalará un cuadrilátero gigante de 625 metros cuadrados y 7 metros de altura, donde los restaurantes de diferentes comunidades autónomas ofrecerán sus innovadoras creaciones al público, que podrá votar por su favorita. Así, durante 17 días, Valencia acogerá el mayor evento de pizzas del país que fusiona gastronomía y entretenimiento para sorprender a los asistentes.

En el puerto se elegirá la mejor pizza de Valencia / Gerard

La provincia de Valencia contará con cuatro representantes: Mamma Pizza, Pizzería Ristorante Venezia, Michigan Detroit Pizza y Parada Italia, elegidos por votación popular, en la que participaron más de 20.000 personas. Estos restaurantes competirán en busca del cinturón de “Campeón de Valencia”.

Entre ellas destaca Michigan Detroit Pizza, vigente campeón tras conquistar el cinturón en la última parada en Madrid y que ya se impuso también en Alicante, Toledo y Tarragona. Ahora llega a Valencia con el reto de conquistar a sus vecinos y revalidar su título frente a las mejores pizzerías del país.

La Comunitat Valenciana es la región con más representantes clasificados en Pizza Combat, con siete establecimientos: Mamma Pizza, Pizzería Ristorante Venezia, Michigan Detroit Pizza y Parada Italia (provincia de Valencia); L’Ampadini y Che Ragazzi (provincia de Alicante) y Pizzería L’Etrusco (provincia de Castellón).

Acceso gratuito

En el evento, de acceso gratuito, los visitantes podrán degustar las creaciones que los establecimientos seleccionados han elaborado especialmente para la competición.

Entre las propuestas, se incluyen combinaciones sorprendentes con ingredientes como crema de queso y calabaza italiana, crema de huevo frito trufado con parmesano, porchetta romana al horno, ralladura de lima, polvo de queso pecorino, patatas paja, crujiente de piel de porchetta, guanciale caramelizado, salami napolitano y tomates San Marzano, entre otros. También habrá opciones sin gluten.

El público deberá valorar el sabor, textura, presentación y creatividad. La pizza que reciba más votos el 28 de septiembre ganará el cinturón de “Campeón de Valencia” y deberá revalidarlo en la siguiente parada. En este caso, Murcia del 16 al 26 de octubre.