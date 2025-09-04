La nueva y mágica exposición de Carmen Calvo

La artista valenciana Carmen Calvo presenta el próximo día 11 en la galería tiempos Modernos de Madrid 'La vegetación del mago', una muestra que presenta una selección de dibujos, fotografías y postales intervenidas, y obras realizadas con cerámica, "cargadas de misterio y que esconden muchas historias, en una búsqueda constante de la memoria", señalan desde la sala de arte.

Carmen Calvo presenta nuevas obras. / Juan García Rosell

En total, la premio nacional de Artes Plásticas valenciana reunirá una treintena de obras, todas ellas realizadas para Tiempos Modernos, excepto unas de cerámica que se muestran también por primera vez.

Misterio y ambigüedad

Sobre el título de la exposición, la galería explica a Levante-EMV que "los títulos en la obra de Carmen Calvo no suelen guardar relación directa con la obra expuesta. Siempre encierran un halo de misterio y de ambigüedad, y más surrealista, según dice la artista".

“Estos trabajos son obras que he realizado para este encuentro. En este espacio confluyen objetos y muebles bellos, los cuales tienen una vida muy personal. Todo ese mobiliario dialogará con mis obras, adentrándose en el mundo de los sueños, un vínculo que explora los aspectos del ser humano", según Calvo. Desde la galería avanzan que el espacio se llenará "de dibujos, cuadros matéricos, obras de barro, objetos, que tanto gusta a la autora".

La artista Carmen Calvo en una visita al IVAM. / Miguel Ángel Montesinos

Desasosiegos hechos arte

Carmen Calvo, añaden desde Tiempos Modernos, "es una fuente inagotable de creación. Su obra es inclasificable y de un estilo personal único". El espectador, añaden, "queda atrapado en esos desasosiegos convertidos en obras de arte, y deberá descubrir el significado" de su obra. "Calvo es una de las artistas españolas con más personalidad. Con un currículum impresionante y una enorme relación de exposiciones nacionales e internacionales, la nueva exposición de Carmen Calvo nos habla de su incuestionable trayectoria, siempre fiel a su pensamiento y a sus ideales. Obras con un gran poder evocador, que exhiben los sentimientos más profundos de la artista valenciana", aseguran.

La artista presenta obras de dibujo y diversas técnicas. / Juan García Rosell

Tiempos Modernos destaca que "el estudio de Carmen Calvo abre la puerta a un viaje fascinante al mundo de la artista. Allí, en un caos perfectamente ordenado, tiene todos los materiales que necesita para sus obras. Postales, imágenes, libros, textos y, naturalmente, los objetos, que en manos de la artista esconden muchas historias y crean nuevas vidas. Carmen trabaja obsesivamente y cada vez profundiza más en un mundo propio que forma su universo artístico", explican.

Objetos y materia son habituales en la producción de Carmen Calvo. / Juan García Rosell

Artista compleja

Sobre la artista, desde la sala madrileña destacan que "Carmen Calvo es una mujer directa y una artista compleja, que encierra un fascinante universo sentimental. Heredera de la historia del arte –que conoce y reconoce- su obra ha intentado ser asimilada al surrealismo, al dadá, al arte povera o a la iconografía pop en un vano intento de clasificarla. Misión imposible". "Para Carmen Calvo la temática es siempre la observación a la sociedad que nos rodea: captar, redactar, entrando en un mundo personal. Esto es la pintura", concluyen.