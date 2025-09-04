À Punt moderniza su imagen para captar más público

À Punt no quiere dejar de ser lo que fue, pero busca modernizar su imagen para, como empresa ser más rentable. Un reto que, en este caso, solo se conseguirá con buenos datos de audiencia. Unos beneficios que, según el presidente de la Corporación Vicente Ordaz, solo se lograrán "haciendo más con lo mismo".

De esta forma, la nueva programación de À punt seguirá siendo en esencia similar -pivota sobre informativos, magazines y deportes- incorporando, como no podía ser de otra forma, nuevas caras y programas.

Presentación de la nueva temporada de À Punt / ©Miguel Lorenzo

"Queremos hablar de tú a tú a los telespectadores, porque la proximidad será la máxima de esta casa tanto en informativos como en programas, con la colaboración de más de treinta televisiones locales y productoras, que fortalecen el sector audiovisual de la Comunitat Valenciana“, dijo Ordaz. Ese de "De tu a tu" es, precisamente, el lema autopromocional de la televisión en una programación diaria que arrancará a las 7 de la mañana con un informativo con Amàlia Sebastián al frente. Será a las 10:15 horas cuando, una de las apuestas de la temporada, Connexió Comunitat Valenciana con Clara Castelló y Juanma Melero, se pondrá en marcha -en este magazin se incluirá el espacio medioambiental La via verda, con Mathies Muñoz-.

Notícies migdia, a las 14 horas, lo seguirá presentando Rosa Romero, mientras en Notícies nit se mantine Amparo Fernández. El fin de semana continuará presentando los informativos Anna Galbis.

"Queremos que la marca À punt llegue de forma más directa al ciudadano de a pie. Trabajaremos en busca del favor y la credibilidad del espectador", dijo Ordaz.

Vicente Ordaz, presidente de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) / ©Miguel Lorenzo

Las apuestas son Va de bo y Comarques

En la sobremesa, a las 15:15, al acabar L’Oratge, se programa diariamente La cuina de Morera y, a continuación, el concurso que presenta Óscar Tramoyeres, Atrapa’m si pots. De 17:30 a 19:45, inicialmente, À Punt apuesta por una cara 'nueva' para su magazin, Va de bo, Màbel Martí. "Una ventana abierta de directos y tertulia con la actualidad como bandera", explican. A partir del 19 de septiembre, el horario se alargará hasta las 20:30. Antes del informativo, se emitirá un espacio de información llamado Comarques, que presentará Jordi Cabezas, para acercarse en directo a los pueblos. Y después, el concurso A la saca, de Eugeni Alemany.

Diariamente a la medianoche, Dani Meroño conducirá un programa de deportes, La banda, que entre otros colaboradores, contarña con la participación del exportero Santiago Cañizares

Prime time

Los lunes se emitirá el progrma de investigación Zoom con Jose Sáez. Para las noches de los martes, À Punt apuesta por el true crime con series de historias impactantes, como Un assassinat amb vistes, que trata el caso del asesinato del alcalde de Polop, y en las semanas posteriores emitirá Anglés, història d’una fuga y Bretón, la mirada del diablo, todas coproducidas con TVE.

Mientras los reporteros de Valencians al món continúan viajando en busca de nuevas historias, los miércoles, Juan Nieto y Mireia Llinares entrarán en los hogares con À Punt et busca. Un nuevo espacio sobre desapariciones y reencuentros.

La clau per a viure, presentado por Maria Domínguez, se emitirá los jueves con voluntad no solo divulgativa, sino también de servicio público para todos los que alquilan, compran, venden o comparten vivienda en la Comunitat Valenciana.

Presentación de la nueva temporada de À Punt / ©Miguel Lorenzo

El programa Terra de festes ocupará el prime time de los viernes.Y dentro del contexto festivo, los sábados a las 13 horas continúa el programa taurino La plaça con Jorge Casals.

En la presentación de la nueva programación también se ha presentado la nueva temporada del programa Xino xano ibèric y se ha anunciado el programa semanal Crònica de la reconstrucció de la dana, con David Torres.

Esta temporada se emitirán los seis ultimos episodios de L'Alqueria Blanca, la serie más longeva de la televisión valenciana.

Radio

À Punt inició hace unas semanas, coincidiendo con el inicio de la Liga, el carrusel deportivo Punt a punt que dirige Luis Urrutia, mientras que diariamente, de 23 a 0:30 horas, se emite 90 minuts con Manolo Montalt y Salva Folgado.

En la parrilla de la radio continúa el magazine Amunt i avall, de Sergi Olcina, de 10 a 14 horas. Al acabar Les notícies del migdia retoma el pulso de la información económica el programa Cadena de valor, con Javier González.

Por las tardes, de 16 a 19 horas, el magazine de Gemma Juan se llama La vesprada d’À Punt e incorpora a Ximo Rovira. Ellos darán paso a la periodista Reis Juan, que estrena L’hora de la cultura, de 19 a 20 horas. Los viernes, de 18 a 19 h, continúa el programa taurino Terra de bous, con Germà Estela.

A las 20 horas, en ContrÀpunt con Gustavo Clemente, se reflexionará sobre la actualidad del día.

Los sábados y domingos de 7 a 10 horas los melómanos tienen el espacio Fem banda, con Inma Mateu, y de 10 a 12 del mediodía, el magazine Fora de cobertura con Donís Salvador