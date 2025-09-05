30 años de teatro en la Compañía Hongaresa

La cultura valenciana está de aniversario con los 30 años de teatro que lleva ofreciendo la Compañía Hongaresa. Esta propuesta cultural establecida en Sagunt, que ya acumula una larga trayectoria, fue promovida por el compromiso dramatúrgico de los valencianos Lola López y Paco Zarzoso, y de la catalana Lluïsa Cunillé. Desde la Comunitat Valenciana y para el mundo, esta iniciativa surgida en 1995 ha recogido desde entonces numerosos galardones entre los que destacan el Premio a Mejor Espectáculo del Institut Valencià de Cultura en 2021, Premio a Mejor Espectáculo Internacional Provincia de Córdoba (Argentina) del Festival Mercosur en 2020 y el Premio Max Aub de Teatro en Castellano Ciutat de València en 2022.

Saguntilíada / Vicente A.Jimenez

Paco Zarzoso, director artístico de la compañía, explica cómo surgió esta propuesta llegada para enriquecer el panorama cultural valenciano: "La compañía nace después de que Lola López y Lluïsa Cunillé hicieron una obra de teatro en Barcelona, hace justo ahora 30 años, y allí los tres tuvimos un flechazo". El director afirma que "hubo una sintonía y, a partir de ahí, decidimos hacer nuestra primera obra intemperie en 1995". Señala que "cuando hicimos aquella obra, éramos un grupo de amigos y de amantes del teatro y de la escritura", ese fue, según Zarzoso, el origen de un extenso camino artístico que los tres decidieron emprender.

Un nombre peculiar

Resulta curioso que una compañía valenciana tome un nombre que evoca al país Hungría, que no tiene nada que ver con su procedencia: "Hongaresa, que significa húngaro o húngara, viene de un poema mío que les leí a las dos. Era un texto que hablaba de la tristeza húngara, y como nuestro teatro siempre ha estado hermanado con la poesía", Zarzoso desvela que a los tres les gustó mucho la idea . Además, había otra idea que les atraía: "También estaba la imagen de los húngaros que recorrían los pueblos tocando música y llevando una cabra. De algún modo, entre el poema y esa visión de unos seres nómadas y musicales, se fue formando esa doble inspiración que dio lugar al nombre de la compañía".

A lo largo de 30 años, la Compañía Hongaresa ha tenido una misión: "hemos intentado hacer algo diferente, pasar por todos los géneros y explorar nuevas ramas". Tal como destaca el director creativo, "ha habido siempre un compromiso con que los personajes sean complejos", por ello defienden la idea de que "el teatro tiene el poder, la capacidad de transformar el dolor, transformarlo en belleza, en humor y en esperanza". En Hongaresa, "el teatro está vivo, es un teatro que conmueve, mira a los ojos en una época como la nuestra, en la que todo es virtual, y prevalece lo humano", añade Zarzoso.

'EL ALMASESERENA' de Compañía Hongaresa / Jordi Pla

"Este proyecto fue creciendo en número de amigos. De tres amigos, ahora a lo mejor somos 50 o 100 colegas y amantes del teatro", afirma Paco Zarzoso, que recalca como "la compañía se ha nutrido de todos los imaginarios de las personas que han ido participando", y asegura que "nuestro gran patrimonio realmente son todas las amigas y amigos que se han unido a nuestra iniciativa artística", señala.

Expansión del teatro valenciano

En este crecimiento, la plantilla se ha ampliado y diversificado en varias direcciones: "Empecé a hacer talleres con jóvenes hace cinco años, y de pronto, la compañía se ha nutrido de gente joven", menciona Zarzoso y añade otra rama que ha enriquecido su oferta: "Hemos hecho un teatro inclusivo con un tema que es la salud mental, que ha sido una experiencia magnífica", subraya. Por si fuera poco, también desde la compañía se ha impulsado el Festival al Crepuscle: "Es un festival único en el mundo, ya que se desarrolla sin dotación lumínica, bajo la luz del crepúsculo y con las mínimas necesidades técnicas y escenográficas", destaca la organización.

La Compañía Hongaresa ha representado para la cultura valenciana una conservación y un escaparate del arte mediterráneo: "Hemos ofrecido obras de teatro con un compromiso ético y estético. Con ese doble compromiso, han aparecido obras que han tenido su interés tanto artístico como humano", resalta Zarzoso.

'ILUSIONISTAS' de Compañía Hongaresa / Jordi Pla

Desde el principio, Hongaresa tuvo el deseo y una hermandad con Argentina, Chile, Uruguay y Colombia, según confirma el director artístico. "Este vínculo ha sido muy importante, porque aunque son personas que viven a 12.000 kilómetros, los dolores y los conflictos humanos son comunes entre todos", añade. "Hemos aprendido mucho de estos viajes, ya que podemos estar en un Teatro Principal y luego en una aldea de 8 o 9 habitantes con la misma ilusión, o haciendo teatro de cercanía en nuestra ciudad, Sagunto".

Mantenerse tras 30 años no ha sido una tarea fácil. Para Zarzoso, la clave ha estado en la diversificación y la apertura a nuevos lenguajes escénicos. Pero también en preparar el futuro:“Los socios ya somos mayores y dentro de 30 años más no estaremos. Así que, yo espero que con esta idea de la compañía joven pueda haber un relevo”, confiesa.

El director se muestra confiado en que esta apuesta garantice la continuidad del proyecto: “Esperemos que el Festival al Crepuscle pueda continuar. Y nosotros, mientras tengamos ganas, nuestra idea es continuar con la misma esencia: hacer obras diferentes y escribir piezas que se necesitan desde el abismo”.

'Ultramarinos' de Compañía Hongaresa / Jordi Pla

Para Zarzoso, lo más valioso es seguir incorporando a nuevas generaciones: “Nos encanta fidelizar a las personas con las que hemos trabajado, pero también abrirnos a caras nuevas, sobre todo jóvenes. Ojalá haya un relevo de personas a las que les interese continuar este teatro tan vivo y tan necesario”, concluye.

Treinta años después de aquel flechazo teatral, la Compañía Hongaresa se ha consolidado como un referente del teatro valenciano capaz de tender puentes entre generaciones y continentes. Su apuesta por la poesía, la experimentación y la cercanía con el público la ha convertido en una voz imprescindible dentro del panorama escénico nacional. Ahora, con la vista puesta en el relevo generacional y en el mantenimiento de proyectos singulares como el Festival al Crepuscle, Hongaresa reafirma su compromiso con un teatro vivo, humano y necesario, que continúa latiendo con la misma pasión que lo vio nacer en 1995.