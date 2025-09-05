Alba Reche enciende el Truenorayo con un DJ set para abrir el festival

El Truenorayo Fest arrancará por todo lo alto con Alba Reche como gran protagonista de la fiesta inaugural. La artista valenciana ofrecerá un DJ set muy especial el jueves 25 de septiembre, de 20:00 a 22:00 horas, en La Mutant. La entrada es gratuita y ya puede conseguirse a través del portal de entradas Notikumi .

Con sensibilidad, calma y puro talento, Alba Reche ha sabido crecer y reinventarse sin perder nunca su esencia. Tras el lanzamiento de 'No Soy Tu Hombre' en 2025, su tercer álbum, la artista y compositora reafirma su capacidad para emocionar y conectar a través de la música. Y en su faceta como DJ no es diferente: su set inaugural de Truenorayo Fest x Turia promete ser divertido y ecléctico, con una selección de canciones de ayer y de hoy unidas por un hilo común: mujeres libres y poderosas. Una propuesta fresca y vibrante que invita tanto a bailar como a celebrar la fuerza de lo colectivo.

Tras este arranque de lujo, el festival confirma una programación diversa y vibrante que reúne a algunos de los nombres más potentes y emergentes de la escena. A los ya anunciados Cariño, Aiko El Grupo, Repion, Las Petunias, Amor Líquido, Grandma's House, La 126 y Neura, se sumaron poco después Kokoshca, VVV [Trippin’you] y Papa Topo, reforzando así la apuesta del Truenorayo por combinar referentes consolidados con propuestas frescas. Completan el cartel las sesiones de DJs que tomarán el escenario exterior, con Sika, Mujeres Bellas y Fuertes, Rocío Saiz, Caro Diario, Ariezzz, Valle Nova, Chico&Chico Djs, Hanna Plum y Juguete (Jägermusic).

Más allá de la música: Moda local con TSC

Durante los días de celebración del festival, el viernes 26 y sábado 27 de septiembre, el Truenorayo se une a TSC (Thrifted Saturdays Club), colectivo Gen Z que impulsa la moda local en València, para organizar la tercera edición del Truenorayo Flea Market. El mercadillo contará con una gran selección de curadores y tiendas de ropa vintage valencianos, ofreciendo mucho más que moda: también habrá complementos, vinilos y piezas únicas que reflejan la creatividad y el estilo independiente de la ciudad. Un espacio donde la música, la cultura y la moda se entrelazan para ofrecer una experiencia completa y diferente dentro del festival.

Un cartel comprometido

El público de La Mutant vibrará con la propuesta de Kokoshca presentando su último trabajo La Juventud, un quinto disco donde la banda de Pamplona suma géneros y combina parodia, nostalgia, baile, aspereza, muchos mareos y puro nervio. Por su parte, el directo de VVV [Trippin’you] promete ser uno de los platos fuertes de la edición ya que sin perder ni un miligramo de intensidad, sus canciones son frenéticas píldoras pop comprometidas que tienen todo lo destructivo de la cultura hooligan y lo desestigmatizado del hedonismo ravero que converge en una experiencia sensorial única.

Por otro lado, Papa Topo vuelven con su último álbum, 'Presto y con Toda la Fuerza', un disco que es, con diferencia, su obra más ambiciosa y compleja hasta la fecha. Pese a mantenerse fieles a su pop exagerado, melódico y pegajoso, la banda publica un disco existencialista, invadido por la soledad, el desasosiego y la rabia que provoca la sociedad contemporánea.

Estos tres grandes nombres se suman a los ya confirmados anteriormente, como Cariño, uno de los proyectos más comentados de los últimos años. Desprendiéndose definitivamente del prefijo tonti, desplegarán los doce temas de pop en mayúsculas que forman su último trabajo, Tanto por hacer, con sonidos más terrenales, pero sin perder ese toque ligeramente kawaii en los arreglos que tanto las identifica.

Aiko El Grupo presentará el punk pop que las ha convertido en la punta de lanza del género. Repion son sinónimo de grunge, ya que las hermanas Iñesta, Marina y Teresa, han recuperado los sonidos de los 90 con letras potentes y un directo cautivador. Su último EP, 'Entre todas lo arreglamos', seguro que atrapará a todos y todas las presentes.

Crítica al sistema

Por lo que respecta a Amor Líquido —quienes llegarán al Truenorayo gracias a la colaboración con Jägermusic—, son lo que necesita la música ahora mismo, ya que se han convertido en uno de los referentes de su generación a través de su discurso crítico con el sistema. Lo mismo ocurre con Las Petunias, quienes volverán a demostrar por qué son una de las mejores bandas del momento.

En cuanto a Grandmas House, su EP debut, 'Anything For You', es la consagración definitiva —si todavía no estaba claro— de que el ahora cuarteto de Bristol es uno de los nombres que deben destacar por encima de la escena punk.

Por último, La 126 llegarán en forma de representación del nuevo rock ilicitano, con su último EP que recoge guitarras distorsionadas y sensibilidad pop; y Neura sorprenderá con un marcado estilo retrofuturista, influenciado por el synth pop de los 80, bajo una renovada textura electrónica.

La 126 en el TruenoRayo Fest. / TruenoRayo

La guinda del pastel a esta explosión de música en directo la pondrán las sesiones de djs, que este año correrán a cargo de Sika, Mujeres Bellas y Fuertes, Rocío Saiz, Caro Diario, Ariezzz, Valle Nova, Chico&Chico DJs, Hanna Plum y Juguete (Jägermusic), completando una programación pensada para bailar, celebrar y disfrutar al máximo.

La ilustración: el tercer pilar

En lo que respecta al diseño y la ilustración, pilares fundamentales para el Truenorayo, el cartel de esta duodécima edición ha recaído en las manos de la ilustradora Sara Herranz, escritora y artista visual situada en un espacio creativo único que ha dejado huella tanto en la novela gráfica como en la ilustración comercial.

Es autora de los libros 'Todo lo que nunca te dije lo guardo aquí' (Lunwerg, 2015) y 'La persona Incorrecta' (Lunwerg, 2017). Para ese mismo sello, ha publicado la versión ilustrada de La mujer rota, de Simone de Beauvoir y el ensayo 'El diablo es una mujer' de la escritora Elena Gallén.

Más allá de su éxito literario, marcas de prestigio como Chanel, Samsung, Gucci o Vogue, han confiado en ella para ilustrar sus campañas. Su talento para capturar la esencia de temas profundos y actuales la convierte en una colaboradora muy solicitada en el mundo de la ilustración comercial.