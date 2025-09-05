Galardones
La dramaturga Victoria Szpunberg, Premio Nacional de Literatura Dramática 2025
El jurado ha seleccionado la obra ‘L'imperatiu categòric' (Arola) por "la profunda y potente carga dramática y el dominio de una técnica ingeniosa con la que la autora encuentra el tono y la temperatura ideal de una pieza irónica e incisiva
EFE
La dramaturga Victoria Szpunberg ha sido galardonada este viernes con el Premio Nacional de Literatura Dramática 2025, por su obra 'L'imperatiu categòric', concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros.
El jurado ha seleccionado la obra ‘L'imperatiu categòric' (Arola), por "la profunda y potente carga dramática y el dominio de una técnica ingeniosa con la que la autora encuentra el tono y la temperatura ideal de una pieza irónica e incisiva.
Desde una base filosófica, Victoria Szpunberg (Buenos Aires, 1973) retrata "la crueldad de un sistema capaz de expulsar a cualquiera de sus miembros, incluso cuando se someten a sus normas".
Profesora de dramaturgia en el Institut del Teatre y en la Escuela Superior de Coreografía de Barcelona, Szpunberg publicó su primera obra 'Entre aquí y allá (Lo que dura un paseo)' en 1998, que fue accésit del Premio María Teresa León, seleccionada por el Royal Court de Londres (residencia internacional del 2000) y estrenada en la RESAD de Madrid en 2000 y en el Here Festival de Nueva York en 2002.
Además de su carrera como autora, ha colaborado con diferentes coreógrafos, ha firmado dramaturgias y adaptaciones teatrales, ha trabajado como directora y ha escrito piezas para radio e instalaciones sonoras. También ha participado en proyectos de teatro y educación.
En 2013 recibió el Premio Max en la autoría teatral catalana. Entre sus obras están 'Esthetic Paradise' (Sala Beckett, Festival Grec 2004), 'La màquina de parlar' (Sala Beckett 2007 y 2022 y Teatro Maldà 2017), 'El meu avi no va anar a Cuba' (Festival Grec de Barcelona 2008).
El premio reconoció en su pasada edición a María Velasco, a la que antecedieron Paula Carballeira, Pablo Remón, Guillem Clua, Alberto Conejero, Yolanda García Serrano, Alfredo Sanzol, Juan Mayorga o Angélica Liddell, entre otros.
- Un fallecido en un nuevo tiroteo en Xirivella
- Educación rescinde el contrato de transporte escolar a Monbús y lo adjudica a otra empresa
- Alerta en Mislata por una oleada de robos en viviendas
- València finaliza la limpieza del nuevo cauce: 'Es la forma de presionar a la CHJ para que asuma sus competencias
- Un camión arrolla a varios operarios en la pista de Silla y obliga a cortar la autovía de madrugada
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Declarado un incendio en la montaña de La Creu de Oliva
- Aviso naranja por lluvias en el litoral valenciano