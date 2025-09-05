Moda
La marca valenciana que viste a la actriz Lola Tung, 'Belly' en 'El verano que me enamoré'
La estadounidense escoge un vestido tricolor negro, plata y azul de la firma 404 Studio de la diseñadora Anaïs Vauxcelles
La chica de moda de la esfera hollywoodiense ha hecho una aparición pública este miércoles con una sorpresa para la moda valenciana. La actriz Lola Tung (Nueva York, 2002), conocida internacionalmente por su papel de Isabel 'Belly' Conklin en la serie 'El verano que me enamoré', ha sido vista en la gran manzana luciendo un vestido de una firma de moda valenciana.
Tung, que este verano ha sido el centro de todas las conversaciones entre amigos por su papel de Belly, enamorada de los dos hermanos Conrad y Jeremiah Fisher, ha aparecido en Nueva York con uno de los vestidos de la firma valenciana 404 Studio de la diseñadora Anaïs Vauxcelles.
En concreto, se trata de un total look compuesto por un vestido tricolor en negro, plata y azul en diferentes tejidos que formó parte de la colección que Vauxcelles presentó en la pasada edición de la pasarela 080 Barcelona. La sorpresa ha sido mayúscula porque el estilo de Tung nada tiene que ver con el de su papel en la producción televisiva de Amazon Prime, y lo ha confirmado con este atrevido vestido que plasma la identidad de la firma valenciana.
Cabe recordar que la carrera de Vauxcelles con la firma 404 Studio no ha dejado de crecer, consolidándose cada año en sus apuestas arriesgadas y con una actitud propia que se refleja en cada pieza. Precisamente la diseñadora fue la ganadora del premio Mercedes Benz Fashion Talent en su edición de 2021.
La estilista de la joven actriz es Britt Mccamey y está detrás de muchos de sus looks de eventos, alfombras rojas y street style con marcas emergentes. También colabora con revistas internacionales como Wonderland o Variety, y ha trabajado con otras celibrities de la generación zeta como Madelyn Cline o Sadie Sink.
