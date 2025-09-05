Del movimiento de las profundidades a la Plaza de la Reina

Confiesa Enrique Talledo que uno de los animales más bellos que se ha encontrado en el océano es la gran medusa melena de león gigante (Cyanea capillata). Si él lo dice, así será. El fotógrafo captó su imagen en un pequeño pueblo marinero al Noroeste de Dinamarca, durante una expedición científica en el Mar del Norte, con la Oceana in Europe. Esta expedición en aguas frias es una de las tantas que, como especialista en fotografía marina, ha cubierto el artífice de la exposición "Criaturas del océano" que ya se puede visitar en la Plaza de la Reina. Una muestra, patrocinada por el Oceanogràfic de València, que forma parte del Festival Internacional de Fotografía y Debate ValenciaPhoto.

Una de las imágenes de la exposición / Talledo

La exposición reúne una selección de imágenes submarinas que revelan la biodiversidad marina y sus formas singulares. Se trata de la segunda acción de Talledo en València, tras su exposición sobre “Cambio Global: Océanos, 21 evidencias científicas”, que se presentó el pasado mayo en el marco del OceanFEST y en los exteriores de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Aquella iniciativa supuso la primera acción artística del festival de divulgación marina del Oceanogràfic fuera del acuario, a la que ahora se ha sumado este segundo proyecto, consolidando así la presencia del OceanFest en la ciudad de Valencia.

Inauguración de la exposición en la Plaza de la Reina / Levante-EMV

La inauguración, a la que ha acudido el director del festival, Nicolás Llorens, el concejal de Cultural y Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia, José Luis Moreno, la directora del Oceanogràfic, Leocadia García y el propio Talledo, ha puesto de relieve el respaldo institucional y cultural al trabajo del cámara, quien ha utilizado la fotografía submarina como herramienta para sensibilizar sobre la fragilidad y el desconocimiento de los ecosistemas marinos.

Talledo, autor de las imágenes de la exposición / Levante-EMV

Y es que, sus imágenes captan desde medusas hasta extraños peces de aguas profundas y ofrecen al público una experiencia estética y científica que invita a reflexionar sobre la biodiversidad y la conservación.

Así, sobre las medusas que aparecen retratadas, explica que son "como poesía en movimiento en las profundidades del mar. Sus cuerpos gelatinosos y sus tentáculos danzan con gracia en las corrientes marinas, recordándonos la belleza única que se encuentra en la naturaleza. Aunque a menudo son incomprendidas, las medusas son criaturas mágicas que nos enseñan a fluir con la vida, adaptándose a cada giro y giro del destino".

Proceso de selección

Talledo reconoce que su trabajo es su pasión y se siente un afortunado de poder trabajar de ello. El fotógrafo subacuático se inició al mismo tiempo en el submarinismo y en el mundo de la fotografía. Para este trabajo, lo que más le ha costado ha sido el proceso de selección y el elegir las mejores instantáneas de su extenso trabajo para que formaran parte de la muestra. Con la muestra cree que es importante poner un granito de arena en la vida de cada persona para mitigar este impacto en el sistema.

Cada imagen está acompañada por un panel explicativo que reúne datos y testimonios recogidos por el propio Talledo durante sus más de 30 años de expedición por los cinco continentes.

Talledo ha participado en más de 30 expediciones científicas, ganando más de 100 premios y publicacido en medios como National Geographic o The Guardian.