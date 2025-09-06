La colección que nació del barro

«Es mi manera de decir que seguimos aquí. Que ni las tormentas ni el tiempo nos borran y que hay belleza en lo roto». Con este lema, Hortensia Maeso estrena la colección más importante de su vida. El lema ‘Flores en el Barro’ es toda una declaración de intenciones porque simboliza la belleza surgida desde lo más oscuro.

El taller de la diseñadora está en Picanya. Hace diez meses, la tromba de agua entró con furia en su particular fábrica de sueños, arrastrando muebles, tejidos, maquinaria y proyectos. Se salvó parte de lo que había en la primera planta, y lo más importante: las ganas de salir adelante. Ese espíritu de resistencia y renacimiento es la raíz de esta nueva colección.

‘Flores en el Barro’ no es solo moda: es un acto de reconstrucción y la representación de la fe en la belleza porque «después de la tormenta, después de la pérdida, después de la guerra interior, queda el barro… pero en ese barro, crecen flores».

Es la belleza que brota cuando el mundo se rompe. Con algodones crudos, lino lavado y gasas que evocan autenticidad mediterránea, la colección se mueve en tonos que recuerdan a la tierra húmeda y a los cielos nublados, dejando espacio también a los verdes que anuncian esperanza.

Más allá del público infantil

La gran novedad llega con una línea dedicada a la mujer, en especial a la madre de comunión. Vestidos sobrios, románticos y serenos que acompañan sin eclipsar, creados con honestidad y madurez. Diseños que no buscan llamar la atención, pero inevitablemente lo hacen.

En septiembre llegarán dos colecciones más, de ceremonia infantil y 'teens' invitadas, que se presentarán en un taller fallero. Un cierre perfecto para un año marcado por la resiliencia, en el que Hortensia Maeso demuestra que del barro también pueden nacer flores.

Cena solidaria por el cáncer

Consagrar la vida a una buena causa y a reforzar un recuerdo y un legado es una forma de que la adversidad no caiga en saco roto. «Hay que tomarse la vida con tumor» fue el pensamiento que tuvo Javier Theureau cuando, haciendo gala de su personalidad siempre optimista, afrontó la realidad de que, recién casado, se le detectó un cáncer inoperable en la cabeza.

Al año siguiente de su fallecimiento se inició la iniciativa con el mismo nombre. Han pasado cuatro años y el entusiasmo no ha decrecido. La prueba de ello son las acciones realizadas en las últimas semanas en el Mareny Blau, destinadas, como desde el principio, a recaudar fondos para apoyar la investigación de los tumores cerebrales. Por tercer año se ha celebrado la Cena Solidaria, en la que se ha contado con la presencia de casi 250 personas y también se ha celebrado la Carrera Solidaria por la urbanización, con cerca de mil participantes en diferentes categorías, un bimvi solidario en el club social y una mesa solidaria. Todo ello se ha traducido en más de diez mil euros recaudados para seguir avanzando y que el mensaje de Javier siga fuerte.

Fin de temporada

Una foto de grupo de los trabajadores ha sido la forma de simbolizar el final de temporada de la discoteca El Molí. La discoteca de referencia en Xàbia cierra sus puertas, de la misma manera que los miles de residentes valencianos vuelven a casa, especialmente a la capital. Ahora, Xàbia vuelve a ser la población tranquila. Como ocurre en estos casos, ahora es el mejor momento para visitarla. Mientras, el Molí emplaza a su público a la fiesta de Nochevieja, para la que reabrirá sus puertas.

También simboliza el final del verano la Fiesta Blanca de Bodegas Hispano Suizas. Pero en este caso, para abrir una etapa igual de intensa: la del inicio de la vendimia. Pablo Ossorio y Rafa Navarro convocaron a todo aquel que quisiera vivir una experiencia singular, en la que la única condición era, precisamente, la de acudir vestidos de blanco. La fiesta empezó a celebrarse hace trece años y en los últimos ejercicios, especialmente tras la pandemia, es un acto multidinario, en el que los vinos de referencia de la bodega requenense sirvieron de base al interminable cóctel. La fiesta se remató con un concierto de Los Renegados y un castillo de fuegos artificiales. Y mientras, el chardonnay para cava inauguraba la temporada de recolección.

Caras valencianas en la pequeña pantalla

El final del verano llega siempre con cambios en los informativos de televisión. No ha sido poco el protagonismo valenciano, destacando la incorporación definitiva de Ana Cuesta al informativo de fin de semana de La Sexta y la nueva etapa de Marta Flich con el estreno de «Directo al Grano».

Mucho más discreto ha sido el final de la etapa de Lara Siscar, quien deja las ediciones de sábado y domingo en TVE e Informe Semanal tras una larga trayectoria. La periodista de Gandia posó junto a su compañero Igor Gómez para simbolizar la despedida: él con la corbata suelta, ella sin zapatos. Una imagen sencilla pero cargada de significado.