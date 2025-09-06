En Directo
El estreno del Roig Arena, contado minuto a minuto
El nuevo templo del ocio valenciano arranca hoy su andadura con un concierto en honor a Nino Bravo
El Roig Arena celebra el su puesta de largo con un estreno que pretende estar a la altura de la expectación. El concierto ‘Bravo, Nino’, un homenaje coral a la figura de Nino Bravo, reunirá a una veintena de artistas sobre el escenario para interpretar las grandes canciones de uno de los grandes mitos de la música española y un artista profundamente enraizado en la memoria colectiva valenciana.
Amparo Soria
Cerveza e información para los que llegan con tiempo
El despliegue organizativo por parte del Roig Arena es evidente a tres horas del concierto. Miembros de la plantilla se reparten por los exteriores vendiendo cerveza, prestando información, limpiando los residuos o respondiendo dudas sobre los accesos al recinto.
Amparo Soria
Selfies frente al Roig Arena
El gesto más repetido en la explanada del Roig Arena es sin duda las fotos con la fachada de fondo.
Amparo Soria
Todo listo para el pistoletazo de salida
Todavía faltan tres horas para que arranque el concierto ‘Bravo, Nino’, pero los alrededores del Roig Arena ya son un hervidero de personas, pese a un cielo que amenaza tormenta y un viento de levante que da un respiro al calor de los últimos días. Desde primera hora de la tarde, grupos de amigos, familias enteras y parejas de todas las edades se acercan con calma para reconocer el terreno, hacerse 'selfies' frente a la fachada recién estrenada y comprobar de cerca la imponente estructura que, a partir de hoy, aspira a convertirse en el gran epicentro cultural de València.
