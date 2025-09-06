Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El estreno del Roig Arena, contado minuto a minuto

El nuevo templo del ocio valenciano arranca hoy su andadura con un concierto en honor a Nino Bravo

El Roig Arena, horas antes de su primer concierto

El Roig Arena, horas antes de su primer concierto / Eduardo Ripoll

Amparo Soria

Amparo Soria

València

El Roig Arena celebra el su puesta de largo con un estreno que pretende estar a la altura de la expectación. El concierto ‘Bravo, Nino’, un homenaje coral a la figura de Nino Bravo, reunirá a una veintena de artistas sobre el escenario para interpretar las grandes canciones de uno de los grandes mitos de la música española y un artista profundamente enraizado en la memoria colectiva valenciana.

