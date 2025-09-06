El estreno del Roig Arena, contado minuto a minuto

Todo listo para el pistoletazo de salida

Todavía faltan tres horas para que arranque el concierto ‘Bravo, Nino’, pero los alrededores del Roig Arena ya son un hervidero de personas, pese a un cielo que amenaza tormenta y un viento de levante que da un respiro al calor de los últimos días. Desde primera hora de la tarde, grupos de amigos, familias enteras y parejas de todas las edades se acercan con calma para reconocer el terreno, hacerse 'selfies' frente a la fachada recién estrenada y comprobar de cerca la imponente estructura que, a partir de hoy, aspira a convertirse en el gran epicentro cultural de València.