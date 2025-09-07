Las 'Brechas' de la exclusión social

Sunday decidió abandonar su África natal tras la muerte de su mujer. Sentía que debía empezar una nueva vida para poder transitar el duelo. Poco después una nueva piedra se interponía en su camino, y sus riñones dejaban de funcionar. Para costear el precio de la operación optó por una mala salida, pero la única que vio a su alcance: trabajar de mula de contrabando. Una decisión que le costó pasar unos años entre rejas por este delito cuyo castigo sigue cumpliendo, ahora condenado al olvido por una sociedad que le mira por encima del hombro, y que no le pone fácil su reinserción social.

La de Sunday es una de las veinte historias que forman parte de "Brechas", el primer trabajo conjunto de Juan Molpeceres y Jairo Muñoz (La Grieta Colectivo), abogado y trabajador social respectivamente, que han aunado sus conocimientos en sus respectivas disciplinas y su pasión por la fotografía para elaborar esta colección de retratos que ya se expone en la plaza del Patriarca de València, y que parte de la voluntad de poner en primer plano a las personas, especialmente a aquellas que se encuentran en situación vulnerable.

Transmitir sin adoctrinar

"Lo que pretendemos es transmitir sin juzgar, sin justificar y sin adoctrinar los éxitos, las ilusiones, las derrotas y los fracasos de estas personas que se han abierto en canal para nosotros, y que de alguna manera nos han mostrado sus brechas", subrayaba Molpeceres durante la inauguración este miércoles.

Jairo Muñoz y Juan Molpeceres (La Grieta Colectivo) / Francisco Calabuig

El coautor de la muestra fotográfica cuenta que la exposición surgió por el interés que ambos sienten por la fotografía, que más que una afición "es nuestra pasión". También por su vinculación a Casal de la Pau, que actualmente preside y que lleva 53 años trabajando en el acompañamiento a personas sin recursos económicos y sin apoyo familiar que están o han estado en prisión para ayudarles a encontrar su espacio, y a la que ambos llevan vinculados desde hace más de quince años.

"A lo largo del tiempo, mediante la labor de acompañamiento que se realiza por Casal de la Pau, hemos conocido a muchas personas y las historias que hay detrás. Nos parecía importante transmitir que detrás de lo que socialmente se llama delincuente, hay una persona con unas vivencias, unas carencias, en muchos casos, adicciones y enfermedad mental, abandono, etc.", explica el letrado y también artista. "Todo ello no justifica su acto, pero en muchas ocasiones lo explica y por eso, pensábamos que era interesante transmitirlo. Para intentar romper estereotipos", agrega.

Veinte rostros, veinte historias

La exposición se compone de 20 fotografías acompañadas de veinte breves textos que son manifestaciones de ellos mismos "porque creemos que es interesante que se les escuche directamente". En el proceso de creación, añade, "hemos pisado suelo sagrado, porque son personas con las que tenemos un vínculo, a las que estamos acompañando en sus procesos. Y lo hemos intentado hacer con el máximo respeto". A través de esta colección de retratos el espectador puede conocer la historia de Patrick, un guineano que cumpliendo condena sufrió un ictus. Ahora vive en una residencia que siente como un infierno porque nadie va a visitarle.

Uno de los protagonistas de 'Brechas' posa junto a su retrato en la exposición. / Francisco Calabuig

O la de Jesús, que a sus 53 años ha pasado la mitad de su vida entre rejas. El hombre tiene prohibida la entrada en su ciudad y desde su salida de prisión vive en un piso de acogida en un barrio valenciano en el que se ha hecho de querer. "He tenido pesadillas con la víctima de mi delito", se arrepiente. También la de Andrei, un moscovita de 21 años que con apenas dos fue adoptado por una pareja de Catarroja. En su etapa de estudiante comenzó a sufrir bullying y empezó a consumir drogas para sentirse parte del grupo. Esto derivó en una adicción que originó conflictos en su casa, que terminaron con una orden de alejamiento. Actualmente vive en la calle.

A Patricia le horrorizaba la calle al salir de la cárcel. Ahora reside en un piso compartido y ha encontrado en la artesanía y el tarot una manera de ocupar su tiempo y ganarse la vida. Igual que Raquel, una mujer que tras cumplir condena y superar sus problemas de adicción a las drogas ha comenzado a impartir clases de Yoga que le suponen una fuente de ingresos. Como en la vida, en la muestra también hay espacio para el amor, como la historia de Isabel y José. Se enamoraron cumpliendo condena y se casaron estando en prisión. Aunque sienten que la cárcel "nos ha dejado secuelas", consideran que están en su mejor momento.

"La inclusión es responsabilidad de todos"

La exposición, de libre acceso y enmarcada en la cuarta edición del Festival Internacional de Fotografía y Debate Valencia Photo, permanecerá durante todo el mes de septiembre en la explanada de la plaza del Patriarca de València. Una iniciativa que celebran los autores de "Brechas", quienes destacan la importancia de que esté al aire libre "para que sea accesible a cualquier ciudadano y que cualquiera que quiera acercarse, vea y saque sus conclusiones".

Visitantes observan los retratos que forman parte de la exposición 'Brechas' en València. / Francisco Calabuig

En este sentido, Molpeceres y Muñoz subrayan que la inclusión social de estas personas "es responsabilidad de ellos mismos, de las administraciones y de organizaciones como Casal de la Pau. Pero también de cada uno de los ciudadanos".