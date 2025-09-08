Aitana actuará en el Roig Arena el 7 de noviembre

El pasado mes de agosto la cantante Aitana anunció nueva gira para 2026 en la que incluiría una parada en València. Aunque la artista aún no ha desvelado la fecha de ese concierto, mientras ese día llega sus fieles seguidores podrán disfrutar de ella en Los40 Music Awards Santander 2025. Aitana ha sido la primera artista confirmada en esta cita que tendrá lugar el próximo 7 de septiembre en el Roig Arena.

Según recoge la web de Los40, la propia Aitana recibió la invitación de Cris Regatero en el videopodcast Cara C. “No me puedo creer que el año pasado no estuviese, fue el único que fallé. Obviamente, este año voy a estar en Los40 Music Awards Santander en Valencia”, respondió la cantante. “Soy la más feliz de todas, quiero llegar la primera. La verdad es que tengo muchas ganas, siempre me lo paso brutal. Es de mis días favoritos del año, te lo juro”.

Aitana presentará en el escenario valenciano su disco 'Cuarto azul'.

"El escenario del Roig Arena, en la ciudad de València, se prepara para convertirse en el epicentro de la música, la cita perfecta en la que celebrar a los artistas, sus canciones y la industria musical en su conjunto. ¡Se viene una gala de Los40 Music Awards Santander 2025 gigante y espectacular!", aseguran desde la emisora musical.

Entradas agotadas

Con las entradas ya agotadas, "la de 2025 será una edición muy especial de Los40 Music Awards Santander. Por primera vez en su historia, el preshow y la gala se celebrarán en València y lo harán en el recién inaugurado Roig Arena, un recinto equipado con la última tecnología y la capacidad de hacer que la experiencia entre los artistas y el público sea la mejor de todas. Esto, además, será justo un año después de convertir nuestros premios en un evento solidario para ayudar a los afectados por la dana. La música nos hace viajar al lugar donde más se necesita y en la 20ª edición de nuestros premios viajaremos directamente a la capital de la Comunitat Valenciana", añaden.