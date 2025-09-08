Lola Bonet se sumerge en las luces y sombras del universo en su nueva exposición en Filtre

Hay un momento de paz puro y original cuando uno mira hacia arriba y ve las hojas de los árboles moverse con el viento. Se genera un ruido primigenio, ligado de manera indudable a nuestro ADN, que nos relaja de forma automática, y solo una cosa puede mejorar ese instante: que el sol se cuele entre esas hojas y roce la piel, formando un baile de luces y sombras. Para ese momento existe un término en japonés -el idioma que se detiene en los detalles-, el 'komorebi', en el que la artista valenciana Lola Bonet i Palop se ha fijado para su nueva exposición: 'Acte primer/Exterior día', que presenta el próximo 13 de septiembre en Filtre Centre Expositiu de València.

A ese instante en el que Bonet ha decidido pararse y retratar se suma uno más. En el Génesis de la Biblia se habla del momento en que la luz y la oscuridad se separan cuando se crea el mundo. A partir de esa imagen originaria, con la luz y la sombra como elementos sobre los que orbitar, la artista ha dedicado esta muestra, en un estudio pictórico sobre los colores en la sombra como hermana inseparable de la luz.

La artista plantea esta exploración como un acto de resistencia frente a la sobreestimulación digital que domina el presente. Frente al vértigo de pantallas y notificaciones, reivindica la pausa, la contemplación y la experiencia sensorial directa. La exposición surge, además, como respuesta a un bloqueo creativo personal, transformado en una oportunidad de retorno al inicio, a lo primigenio, al primer gesto.

Austeridad y sencillez

Las obras que integran la muestra se distinguen por su austeridad material y su sencillez intencionada: telas crudas, pigmentos monocromáticos y trazos desnudos de ornamento. En esos gestos pictóricos —huellas mínimas, pinceladas despojadas— late la memoria de la mirada infantil, cuando aprender a ver equivalía a aprender a existir. Es un camino de ida y vuelta: desandar lo aprendido para poder volver a empezar, buscando la pureza del primer trazo.

Una de las obras de Lola Bonet en Filtre Centre Espai Expositiu. / Filtre

El recorrido artístico de Lola Bonet i Palop está marcado por la constancia y el reconocimiento. Licenciada en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València, ha mostrado su obra en espacios como la Fundación Frax (Alicante), Espai Rambleta (València) o la sala Metro (València), además de protagonizar exposiciones individuales en la Casa de Cultura de Oliva y en la sala Arquitécnica Ruzafa. Ha recibido el apoyo de la Galería Blanca Soto (Madrid) y distinciones como el premio Incubar-te —que le permitió participar en la Feria Marte de Castellón—, el premio ORA España y la beca Alfons Roig de la Diputación de Valencia.

Con 'Acte primer/Exterior Dia', Filtre se convierte en escenario de un viaje al origen de la creación, donde la luz y la sombra, inseparables, se presentan como metáfora de toda génesis: la del mundo, la del arte y la de la propia vida.