David Bisbal publica un vídeo documental sobre su paso por el Roig Arena

David Bisbal ha publicado en redes sociales un vídeo documental de 11 minutos sobre su paso por el concierto homenaje 'Bravo, Nino', celebrado el sábado 6 de septiembre en el Roig Arena de València.

La publicación recoge la prueba de sonido del artista y su paso por el recién inaugurado estadio. Bisbal comparte algunos momentos de preparación previa y el ensayo con toda la orquesta que les acompañó durante la jornada. Alrededor de treinta músicos pusieron la música a un evento que emocionó a los 15.600 asistentes que disfrutaron de la velada.

Así, Bisbal saludó a todos los miembros de la orquesta y ensayó los dos temas que después cantaría: 'América, América', que había cantado anteriormente en otro concierto, y 'Un beso y una flor', canción con la que daba paso al resto de artistas para cerrar el homenaje.

Tras la prueba de sonido, el artista almeriense vuelve a su camerino y se prepara en las instalaciones recién estrenadas. Atiende a los medios de comunicación, firma carteles y ultima los detalles antes de subirse al escenario, no sin antes saludar a sus compañeros como Miguel Poveda.

Con un 'Vixca València', el cantante sale al escenario y canta una de las canciones más míticas del repertorio de Nino Bravo. Es cuando empieza a cantar 'Un beso y una flor' cuando invita a Miguel Poveda y Victor Manuel a salir al escenario, seguido por Sole Giménez, Marta Sánchez y el resto de artistas invitados.