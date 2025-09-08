Enrique Anrubia: "No me interesa ser un poeta, sí las personas y la vida"

Leer a Anrubia (València, 1975) sirve para recapacitar o reflexionar, para fantasear y para decantarse definitivamente por la propia vida. Todas las palabras del mundo (Bookman Editorial) está lleno de inquietudes vivas y diarias, también de belleza y honestidad y de una actitud moral del profesor titular de Filosofía y Antropología de la Universidad CEU Cardenal Herrera que lanza como salvavidas para los demás: "La gente tiene poca esperanza, falta un significado real y profundo que hile la vida".

¿Por qué un filósofo publica poesía?

Es un paso casi natural. Los primeros filósofos ya escribían en poemas, y también los textos religiosos están escritos en versos. Pero porque creo que es difícil ser filósofo, serlo verdaderamente, y no ser amante de la literatura o de algún tipo de arte.

¿Y por qué publicarlo ahora?

Fue bastante circunstancial. Siempre he escrito, pero eran textos que sólo tenían la pretensión de decir lo que no sabía decir de otra forma, no buscaban ser publicados, además de que apenas los leían pocos amigos.

¿Qué le impulsó?

Los textos son, creo yo, muy vitalistas, pero lo cierto es que lo que me impulsó a hacerlos públicos fue un cierto desencanto. Veo que la gente tiene poca esperanza o que la confunde con ser positivo o con que las circunstancias sean propicias. Pero falta un significado real y profundo que hile la vida, que la sostenga. Noté esa ausencia en gente muy querida y como con la filosofía no es suficiente, decidí intentarlo de esta forma. A propósito, con la idea de que había una muy escasa posibilidad de éxito.

Pero, ¿qué tiene de distinto 'Todas las palabras del mundo'?

No es habitual que una editorial, en este caso Bookman Editorial, se arriesgue a publicar un libro de poesía de un autor desconocido y que ni siquiera ha ganado concurso literario alguno. Pero es que además el libro rompe moldes, porque mezcla poesía, relatos y pensamientos. Es un formato nuevo. Así que el riesgo y la novedad es doble.

Como usted escribe, "no hay nada artificial, añadido, ortopédico, incómodo, ficticio…". Es un libro muy puro...

Para ver la vida de frente e intentar contarla después se requiere al menos dos condiciones: la honestidad con uno y la humildad con lo que uno vive. La vitalidad del libro proviene de que a mí no me interesa ser un poeta, me interesan las personas y la vida que viven. También la mía, claro.

"Lo cotidiano está lleno de detalles"

Usted dice que hay que volver al lugar donde la vida no deja de ser lo que es: el café, la ducha y la tostadora, pero también "donde estás tú, y yo, y hay un sentido por el que se vuelve".

Lo cotidiano está lleno de detalles. Muchos poetas lo han cantado, escrito, relatado… pero para mí lo artístico es nada sin el rostro real de una persona. Mirar el mundo es saber mirarnos entre nosotros, y si no sabemos mirarnos no hay mundo que interese ver.

Algo así como usted escribe: "La lucha por lo bello del instante cotidiano y también la soledad de esa lucha…".

Exacto. Porque es una tarea o un ejercicio que no viene regalado. Vivir y pensar acertadamente la vida mientras se vive es trabajoso. El asunto es que esa tarea sólo es fructífera, se podría decir que bella, cuando no se está solo. Aún cuando esa soledad no desaparece nunca.

'Todas las palabras del mundo', de Enrique Anrubia / Levante-EMV

¿Qué es la belleza?

Mi madre me repetía aquella frase típica de "la belleza está en los ojos de quien mira". Es la forma clásica de definir la belleza desde Platon: lo que visto, agrada. Mi madre no leyó a Platón (ríe). Hoy en día leemos esa frase de forma subjetivista: a cada uno le parece bello lo suyo y no es cuestionable. Pero creo que se puede decir mejor, la belleza es saber que alguien me ve como bello, es verme en la mirada de otro de un modo que yo solo no puedo. Así, creo yo, la belleza es tan subjetiva como objetiva, depende de mí al mismo tiempo que depende de otro. La belleza vive en un nosotros.

"Si el mundo estuviese al final del mundo y la vida al final de la vida, usted escribe que no se sentiría solo". ¿Por qué?

Porque le doy verdadera importancia al ser humano con toda la radicalidad de la que soy capaz. Me tomo en serio a las personas. Yo sé que todos pensamos que lo más importante de nuestra vida es precisamente que es nuestra vida. Salgo a la calle y veo a la gente, a mis amigos, a mis alumnos, y pienso: es imposible que toda la importancia que tienen haya venido de la nada y vuelva a la pura nada. Y no sólo es imposible, es que es imposible razonar que así sea. Y lo contrario de la nada es estar con alguien.

"Un modo de dar esperanza"

Es sabedor, escribe, que la vida no es un instante, es la eternidad. Explíquese.

El libro es un modo de dar esperanza, de ofrecer una mirada sobre el mundo que nuestro mismo mundo nos oculta, y que, además, lo hace muy bien, porque se dedica a despistarnos con el consumo de emociones, de belleza física o de un falso estoicismo. Yo no quiero vivir una vida ni a medias ni negando nada. Y si veo la vida sólo me sale decir que es tan sencillamente espectacular, en lo bueno y en lo difícil, que es imposible que esto se evapore en un instante.

Asegura que no está a la altura de la vida, ¿cómo se puede estar?

La respuesta es más sencilla de lo que uno cree. Creo que la gente busca fórmulas, procesos, terapias, que le den ese “cómo”. Mi respuesta es más básica, y más evidente. ¿Cuál es, no sé si la única pero desde luego necesaria, forma de estar a la altura de la vida?