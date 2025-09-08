Francisco lamenta no haber sido invitado al homenaje a Nino Bravo: "No contaron conmigo"

El cantante valenciano Francisco ha mostrado a través de las redes sociales su disgusto por no haber participado en el homenaje a Nino Bravo que se celebró el pasado sábado en el Roig Arena y en el que participaron una veintena de artistas.

"Para to@s los que me preguntáis por qué no estuve en el Roig Arena, os diré que no contaron conmigo, como tampoco contaron con ningún otro artista valenciano", asevera Francisco en su mensaje. "Representación valenciana no hubo ninguna, que yo sepa", insiste a continuación.

Así pues, Francisco parece desconocer que artistas como Luis Cortés, Jorge Martí (cantante de La Habitación Roja), Sandra Valero o los miembros de Varry Brava que sí participaron en el espectáculo son valencianos, o que músicos que llevan muchos años residiendo y trabajando en la Comunitat Valenciana, como Sole Giménez o Carlos Goñi, también salieron al escenario del nuevo recinto para interpretar los éxitos de la recordada estrella de la canción. Ah, y también participó Eva Ferri, hija de Nino Bravo y nacida en València apenas unas semanas después de la muerte de su padre.

"Gracias por los que me echasteis de menos", continúa Francisco en su mensaje, para invitar a continuación al público al concierto que ofrecerá el próximo 27 de diciembre en el Palau de les Arts. Una actuación, como él mismo resalta, que ofrecerá en beneficio de los jóvenes músicos afectados por la dana del 29 de octubre: "Disfrutaremos de una noche especial y muy emotiva con tal de poder ayudar a estos chicos. Allí estaré con mi orquesta sinfónica".

"Cuando me muera me harán homenajes"

En una entrevista concedida a Levante-EMV en 2024, Francisco mostró su admiración hacia la trayectoria de Nino Bravo. "Me siento muy orgulloso que me comparen con una voz como la suya -decía-. No habrá otra voz como la suya igual y tampoco habrá una voz como la mía porque nunca hay dos voces iguales". "Cuando me muera dentro de unos años -preveía a continuación- saldrán diciendo qué voz tenía y me harán homenajes y saldrán chicos cantando mis canciones. Pero, lamentablemente, eso suele ocurrir cuando uno se muere".