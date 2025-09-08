El otoño tiñe de blanco y negro el IVAM

La 'rentrée' expositiva, esa vuelta tras el periodo de vacaciones estival, en el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) llegará el próximo día 25 y por partida doble. Será ese día cuando el centro de la calle Guillem de Castro inaugure dos muestras: 'Habitar las sombras' y 'Kara Walker. Burning Village'. La primera llega con gran parte de obras de la colección del IVAM y la segunda es una retrospectiva de la artista estadounidense. Ambas 'desteñirán' en blanco y negro las paredes del museo.

Obra de Chema Madoz para 'Habitar las sombras'. / Levante-EMV

Un centenar de obras de casi 80 artistas

'Habitar las sombras' -que se podrá visitar hasta enero de 2026- reúne más de 100 obras de cerca de 80 artistas como Carmen Calvo, Cristina García Rodero, Joan Cardells, Teresa Cebrián, Santiago Ydáñez, Isabel Oliver, Susana Solano, Cristina Iglesias, Ángeles Marco, Anna Malagrida o Miquel Navarro.

Pieza de Carmen Calvo que se exhibirá en 'Habitar las sombras'. / Levante-EMV

Comisariada por la responsable del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), Rosa Castells, y la directora del IVAM, Blanca de la Torre -la primera desde que llegó a la dirección del centro- 'Habitar las sombras' cede el protagonismo al blanco y negro en pintura, fotografía, instalaciones, dibujos y esculturas. A lo largo de las cinco salas de la galería 1, la muestra se configura como un espacio con claras alusiones a lo fílmico y a las atmósferas del cine negro. "Tanto la concepción del blanco y negro como la negación consciente del color y el uso de las sombras han moldeado el imaginario cultural a través del cine, la literatura y el arte más reciente", avanzan desde el museo. "La concepción -añaden al respecto- dual de positivo y negativo ha constituido un sistema normativo que nos ha llevado a concebir la realidad y la ficción como dominios opuestos, sin dejar paso a lo simbólico o lo imaginario, en lugar de como códigos complementarios que enriquecen nuestra percepción del mundo".

Obra de José Manuel Ballester (1999). / Levante-EMV

El primer ámbito acoge obras que evocan espectros y presencias, con reminiscencias de campos de concentración y desapariciones. En esta sala destacan imágenes perturbadoras y de mujeres con iguanas en la cabeza, artistas de cine sin bocas ni ojos, las presencias fantasmagóricas creadas por Carmen Calvo o Cristina García Rodero y los torsos de Joan Cardells. El recorrido continúa con la exploración de la psique, con sus sombras internas y complejidades a través de las figuras atormentadas de creadores como Santiago Ydáñez o la instalación de Teresa Cebrián de manos transparentes sobre tierra negra; la niña de Isabel Oliver que transita entre el espectro y la presión psicológica.

La tercera sala de la galería 1 recoge también las sombras de lo doméstico con obras como de la de Cindy Sherman, interpretando a un ama de casa en una recreación de cine negro; la evocación y memorias del olor toallas blancas sobre la estantería de plomo de Natividad Navalón, la cuna de alabastro de Alex Francés o la pieza de Susana Solano que parece engullida por un malla metálica. El siguiente espacio está dedicado a los rostros de lo humano: Cristina Iglesias, Ángeles Marco o Anna Malagrida protagonizan esta sala. La muestra concluye con el concepto de las 'arquitecturas ausentes'. Son imágenes de paisajes industriales casi fantasmagóricos, rascacielos, recovecos, grietas de muros o los paisajes urbanos en arcilla del valenciano Miquel Navarro.

Paisaje que se expondrá en el IVAM. / Levante-EMV

"Pensar en blanco y negro es, a la vez, pensar en otros ritmos, 'tempos' y cadencias; es adentrarse en una poética que teje un entramado visual atravesado por sombras para interrogar silencios, sugestiones, huellas y espectros mientras suenan en la sala, lo callado que recorre la presencia de las cosas y literalmente, los ecos de nuestra presencia", concluyen desde el IVAM.

Juego de siluetas

El mismo día 25 y hasta febrero, el museo inaugura también una retrospectiva dedicada a la artista Kara Walker (California, 1969), bajo el título 'Burning Village'. También con Rosa Castells como comisaria junto a Sandra Moros -conservadora del IVAM-, la exposición reúne 44 piezas de la creadora presentes en la Colección Michael Jenkins y Javier Romero del MACA. Esta selección de obras recorre toda su trayectoria y constituye uno de los conjuntos de obra más completos de la artista existente en instituciones europeas, aseguran desde el IVAM. Se mostrarán dibujos, grabados, esculturas, libros de artista y uno de sus videos más recientes. Un total de 31 obras donadas en propiedad al MACA en 2021 y 13 piezas depositadas en el museo para esta exposición que han viajado desde Nueva York.

Obra de Kara Walker 'The Emancipation'. / Levante-EMV

Conocida por su trabajo de siluetas recortadas en papel, inspiradas en la tradición histórica de los retratos de sombras victorianos, en el teatro de sombras o en las linternas mágicas, "Walker utiliza el lenguaje de la sátira y los arquetipos para revelar las contradicciones del concepto que una nación tiene de sí misma, al tiempo que arroja una mirada subversiva muy lúcida sobre las alusiones histórico-artísticas que influyen en sus obras", explica el IVAM. "La silueta dice mucho con muy poca información, pero eso es también lo que hace el estereotipo. Las siluetas son reducciones y los estereotipos raciales también son reducciones de seres humanos reales", comenta la artista.

"Tuve una catarsis al observar las primeras variedades estadounidenses de recortes de siluetas. Me impactó la ironía de que se abordaran tantas de mis preocupaciones: blanco-negro, agujero-totalidad, sombra-sustancia". Kara Walker — Artista

Los primeros trabajos que se exhibirán en el IVAM están fechados en 1996 y 1997, adentran al visitante ya en la característica fórmula de siluetas recortadas en negro utilizadas en distintos formatos y técnicas por la que se reconoce la obra de Walker y que se repiten en piezas posteriores. En palabras de la propia artista: "Tuve una catarsis al observar las primeras variedades estadounidenses de recortes de siluetas. Lo que reconocí, además de la narrativa, la historicidad y el racismo, fue un desplazamiento muy físico: la paradoja de retirar una forma de una superficie en blanco que, a su vez, crea un agujero negro. Me impactó la ironía de que se abordaran tantas de mis preocupaciones: blanco-negro, agujero-totalidad, sombra-sustancia".

Restraint (2009). / Levante-EMV

La muestra permite admirar el dominio de Walker sobre las técnicas tradicionales de impresión, en este caso aguafuerte y aguatinta para crear superficies impresas que recuerdan a los dibujos de tinta y aguada; fotograbados donde las siluetas negras recortadas en papel cobran inquietante vida, manipuladas como marionetas de sombras con las manos del titiritero a la vista.

'The Katastwóf Karavan (maquette)' (2017). / Levante-EMV

La obra de Walker -que se encuentra en grandes museos de todo el mundo como el MoMA, el Guggenheim y el Met, en Nueva York; la Tate Modern o el British Museum, en Londres o el Centro Pompidou de París- recoge también grabados en los que combina el lenguaje visual de la silueta negra con las técnicas de grabado del aguafuerte al azúcar, aguatinta, spit-bite y la punta seca. "A modo de narración, mediante imágenes enigmáticas y oníricas en negros, blancos y grises, la artista reflexiona sobre la traumática historia de la trata transatlántica de esclavos y su legado de violencia y luchas raciales", informan desde el IVAM. «Mi trabajo siempre ha sido una máquina del tiempo que me catapulta hacia atrás a través de décadas y siglos para llegar a comprender de algún modo mi ‘lugar’ en el momento contemporáneo», explica Walker.