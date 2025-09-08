À Punt estrena este martes la miniserie sobre el asesinato a tiros del alcalde de Polop

À Punt estrena este martes 9 de septiembre 'Un assassinat amb vistes', una serie documental basada en el asesinato a tiros del alcalde de Polop a la puerta de su casa en 2007. El crimen de Alejandro Ponsoda destapó una lucha por el control del área de urbanismo de este tranquilo pueblo de la Marina Baixa.

Material inédito

"La nueva serie sobre el homicidio de Polop reconstruye rigurosamente los hechos y las claves de la investigación. Familiares, miembros del aparato judicial, investigadores y algún testigo sorpresa, diseccionan paso a paso a través de declaraciones inéditas el crimen y sus repercusiones, poniendo énfasis en la mirada humana. Es un formato televisivo en clave de suspenso que destaca por una narrativa cautivadora y una propuesta visual muy cinematográfica", avanza la televisión pública valenciana.

La miniserie analiza las claves del suceso. / Levante-EMV

'Un assassinat amb vistes' es la serie documental sobre crímenes reales dirigida por Pablo Van Damme y producida por Voramarfilms, la productora experta en 'true crime' con sello valenciano, y autora del programa 'L’hora fosca', que ya ha emitido À Punt en formato televisivo y podcast.

La nueva propuesta para la noche de los martes está formada por cuatro capítulos y se emitirá a las 22:45 horas, en horario de 'prime time'.