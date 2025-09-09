Actores y actrices valencianos pasan a la acción y denuncian su situación al final de cada obra

El telón baja, los aplausos resuenan en la sala y, cuando parece que la función ha terminado, llega el verdadero acto final: los actores y actrices valencianos toman la palabra y leen un manifiesto que denuncia la fragilidad de la cultura en la Comunitat Valenciana y la precariedad a la que los intérpretes están sometidos en el sector. Así, las compañías y asociaciones de artes escénicas han pasado a la acción y ya no denuncian su situación ante los organismos responsables, sino ante los principales afectados: el público que disfruta de la cultura.

Así lo ha visibilizado el Sindicat d'Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV) con un texto que arranca con un agradecimiento al público, recordando que el teatro, la danza, el circo y las artes vivas existen gracias a quienes acuden a verlos. Además, recuerdan a los asistentes que el acceso a la cultura y las artes está blindado en los diferentes códigos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la UNESCO y la propia Constitución Española, reconocen la cultura como un derecho fundamental. Pero ese derecho, alertan, "está hoy en riesgo".

El manifiesto denuncia la precariedad creciente del sector: circuitos escénicos que se reducen, presupuestos menguantes, ausencia de producciones públicas y un apoyo insuficiente a la lengua propia. Señalan además la falta de diálogo con la Conselleria de Cultura, a cuyo conseller, José Antonio Rovira, apelan directamente al afirmar que no se ha reunido con ningún representante del sector "ni siquiera tras una catástrofe como la dana", y critican que altos cargos como Enrique Navarro, subdirector general de Cultura, "esté condenado en el caso Gürtel".

El mensaje es claro: si no se garantiza el acceso a una cultura diversa y accesible, no solo peligra la supervivencia de las compañías, sino el propio tejido social. “Si la cultura desaparece, desaparecemos como sociedad”, proclaman.

De ahí que el mensaje final antes de bajar definitivamente el telón de la obra representada sea una declaración de intenciones por parte de los actores y actrices del sector: "Nosotros no callaremos. Mientras tengamos voz, el escenario continuará siendo un espacio para decir la verdad. La cultura no calla", señalan.

Con la lectura pública del manifiesto, los artistas transforman cada representación en un acto político y comunitario. No solo ofrecen espectáculo: recuerdan que la cultura es un derecho, no un lujo, y que su defensa concierne a la sociedad en general y a la administración en particular.

Lea aquí el manifiesto completo:

Primer de tot, moltes gràcies per estar ací. Gràcies al públic, als artistes i tècnics, i a totes les persones que han fet possible esta funció. Esta funció és vostra.

La Declaració Universal dels Drets Humans diu que totes les persones tenim dret a participar lliurement en la vida cultural i a gaudir de les arts. En 2001, la UNESCO va declarar que la diversitat cultural és un patrimoni comú de la humanitat, que cal protegir. L’article 44 de la Constitució estableix el dret a la cultura i les obligacions dels poders públics en relació amb la seua promoció i tutela.

Molts documents i institucions, tant d’ací com d’arreu del món, reconeixen la cultura com un dret fonamental, demanen la seua protecció, lluiten perquè siga accessible per a totes i tots nosaltres i perquè siga una cultura diversa. Però este dret, hui, està en risc.

El teatre, la dansa, el circ, les arts vives, estan en risc. Estem veient com es desmunta tot el que hem construït amb anys de passió, esforç i treball col·lectiu. Volen fer callar una cultura que ens fa pensar, sentir i créixer.

I ens preguntem, com es pot garantir este dret a una culturan diversa i accesible:

Si els espais i circuits per a mostrar els espectacles són cada vegada més complicats i escassos?

Si els pressupostos en cultura són cada vegada més reduïts?

Si pràcticament no hi ha produccions públiques d’arts escèniques?

Si no es protegeix, es promou i es parla el valencià, una part fonamental de la nostra cultura?

Si el conseller de Cultura, José Antonio Rovira, no es reuneix amb els professionals del sector, ni tan sols quan han patit greus danys com els de la DANA?

Si el subdirector general de Cultura de la Generalitat Valenciana, Enrique Navarro Alejandro, és un condemnat al cas Gürtel?

Nosaltres, companyies, artistes i treballadors de les arts escèniques, potser un dia deixarem d’existir com a sector. Però molt més greu seria perdre el dret que tenim totes i tots a una cultura diversa i accessible.

Perquè si la cultura desapareix, desapareixem com a societat. Gràcies per estar ací i per escoltar. Nosaltres no callarem. Mentre tinguem veu, l’escenari continuarà sent un espai per a dir la veritat.

La cultura no calla.

SIGNAT: Les associacions d’arts escèniques del País Valencià.