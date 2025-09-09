El Design Fest reivindica la València disruptiva de los 80

La Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana ha presentado este martes en el MuVIM el programa de València Design Fest 2025, un mes de actividades para celebrar el diseño como seña de identidad de la ciudad. Con más de medio centenar de propuestas abiertas al público y al sector profesional, la tercera edición del festival tiene como objetivo acercar la creatividad a todos los públicos y generar espacios de reflexión para profesionales y entidades.

Con tres ejes temáticos —artesanía, diseño de ciudades y sostenibilidad—, el festival se inspira en el legado de la Capital Mundial del Diseño 2022 y refuerza la proyección internacional de València. Además, recupera la esencia más vanguardista con la línea «Diseño Disruptivo», que conecta con los años 80. “Esta edición confirma el papel del festival como plataforma profesional internacional y escaparate del talento creativo valenciano”, ha señalado el director de la Fundació del Disseny, Xavi Calvo.

Comisariado por Estudio Savage, el programa “Artesanía contemporánea: Tiempo + Materia» se centra en la creación artesanal vinculada a la gastronomía y el diseño. La muestra principal se inaugura el 12 de septiembre en el MuVIM con piezas de talleres nacionales e internacionales y visitas guiadas. Conferencias y experiencias completan la propuesta con nombres como Campo a través, Vidrio Sorribes, Steinbeisser o Celler del Roure.

Debates, conversatorios y talleres abordarán la evolución de la arquitectura hacia prácticas más humanas a través del programa “Arquitectura y ciudad”. El Colegio Territorial de Arquitectos acogerá la Jornada de Neuroarquitectura, y la UPV una exposición sobre el festival Concéntrico. También habrá talleres infantiles y presentaciones de libros, como Espacio, cuerpo y mente de Ana Mombiedro.

Por último, con el programa “Moda y diseño disruptivo” València Design Fest recupera la efervescencia cultural de los 80 con actividades sobre moda y arquitectura de la época. Habrá encuentros con protagonistas de Tráfico de Modas, coloquios intergeneracionales, cinefórums en la Filmoteca y la EASD, y la gran exposición inmersiva “La Ruta: modernidad, cultura y descontrol” en Bombas Gens.

Future of Fashion

El 16 de octubre clausurará el festival con la cuarta edición de “Future of Fashion”, el encuentro internacional sobre moda sostenible, comisariado por Patricia Moreno Barberá en La Harinera, convertido en un think tank internacional.

El programa incluye instalaciones efímeras como la de ERCO en el Mercado de Tapinería, talleres infantiles de caligrafía en el MuVIM, conferencias de Clap Studio, Anna Devís y Daniel Rueda, así como actividades de CEI, LABA Valencia o la Universidad Europea. También se celebrarán rutas urbanas de diseño, una nueva edición de “Noche en el Museo” en el Museu de Belles Arts, y conferencias de IKEA Valencia con Inma Bermúdez.

El festival se articula con programas aliados como Feria Hábitat València y el Ágora Nude, que rendirán homenaje al diseñador Héctor Serrano, además del 40 aniversario de la ADCV, los Premios DIN de diseño interior y Abierto Valencia con las galerías de arte contemporáneo.