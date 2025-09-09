Eva Ferri, hija de Nino Bravo: "Sus canciones acompañan y consuelan. Ese es su verdadero legado"

Han pasado dos días del homenaje a Nino Bravo. ¿Cómo se sintió sobre el escenario?

Fue una mezcla de muchísimas sensaciones: emoción, responsabilidad, pero también mucha tranquilidad. Cantar con él es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo me siento arropada. Lo veo, lo siento muy presente, y me da una paz inmensa.

Hubo un instante muy especial cuando usted apareció en pantalla y cantaron los dos cara a cara. ¿Qué le produjo verse así junto a su padre?

Era la primera vez que lo vivía de esa manera. Yo pedí que, ya que iba a cantar con él, que se hiciera lo más real posible. Todo en su justa medida, claro, sin excesos, pero sí en el mismo plano, mirándonos. Fue brutal, una barbaridad.

¿Cómo se gestó esa idea? ¿Fue algo más técnico o emocional?

Hay mucho trabajo detrás. El productor musical, Josemi, hizo los arreglos y dirigió la banda. Yo les envié la idea porque había visto un vídeo en el que Lady Gaga cantaba con Whitney Houston y pensé que podíamos hacer algo parecido. Ellos lo hicieron posible. Tenía su complejidad, pero salió muy bien.

El público se emocionó muchísimo, se puso en pie varias veces. ¿Sintió esa energía desde el escenario?

Totalmente. Estaba muy emocionada, pero también tranquila porque me sentía acompañada. La ovación fue espectacular, todo el mundo de pie. Creo que transmitimos lo que yo estaba sintiendo, porque después me decían que tenían la piel de gallina, que habían llorado. Para muchos valencianos es también su historia, y eso lo hizo todavía más emocionante.

Actuación de Eva Ferri junto a su padre en el Roig Arena. / Eduardo Ripoll

¿Por qué eligieron 'Vuelve' como canción para ese momento?

Porque ya la había cantado con él hace 25 años en un disco, aunque entonces no con imágenes. Esta vez quería que sonara más a banda sonora, con un final apoteósico de los dos cantando juntos. Además, el concierto se titulaba 'Bravo Nino, vuelve la leyenda', así que encajaba perfectamente.

Participaron 20 artistas nacionales y convivió con ellos en las horas previas. ¿Qué se percibía en el ambiente?

Una emoción colectiva. En los pasillos del Roig Arena se respiraba una cercanía increíble: abrazos, besos, complicidad. El trato por parte de la organización fue exquisito. Todos los artistas estaban encantados. Gente como David Bisbal, Víctor Manuel, Vanessa Martín, Marta Sánchez, Miguel Poveda, Sole Giménez… todos muy entrañables, volcados en este homenaje.

¿Hubo algún comentario le emocionara especialmente?

Víctor Manuel, que fue el único que conoció a mi padre y eran amigos, me transmitió una ilusión enorme. El resto, aunque no llegaron a conocerlo, le tienen un respeto tremendo, casi como si fuera un dios, un referente absoluto. Lo que más repetían era cómo, con tan poco tiempo de carrera, pudo dejar un legado tan profundo.

De todas las versiones, ¿hubo alguna que le impresionara más?

Todas, porque cada artista puso su sello. David Bisbal ya había cantado 'América, América' y fue emocionante. Marta Sánchez modernizó 'Tú cambiarás'. Los más jóvenes, como Luis Cortés o Juanjo Bona sorprendieron con interpretaciones muy frescas. Miguel Poveda me abrió el corazón con 'Noelia', con esa voz tremenda. Y Vanessa Martín con Pablo López al piano fueron una maravilla. En realidad, todas me emocionaron.

Uno de los momentos más intensos fue precisamente 'Cartas amarillas' al piano.

Sí, fue increíble. Creo que cada artista consiguió levantar al público. Todo era muy envolvente, la gente estaba muy emocionada. Yo misma, en algunos momentos, creí que no iba a poder salir a cantar de la emoción. Vi el inicio del concierto desde arriba y cuando salió mi padre cantando 'Vivir', hecho con Inteligencia Artificial, pensaba que no podría bajar. Fue un concierto brutal.

¿Cree que las nuevas generaciones de artistas están descubriendo ahora a Nino Bravo?

Sin duda. Todos lo conocen y lo respetan. Guille Milkyway lo decía: sienten una conexión con él como si fuera algo familiar. Tiene una presencia que traspasa todo, como si todavía estuviera aquí.

¿Qué significa para usted mantener viva su memoria a través de la música?

Es emocionante comprobar que, cincuenta años después, sus canciones siguen vigentes. Sin estar presente ha conseguido todo por lo que trabajó, y de alguna forma sigue estando. Eso es brutal. Él trabajó mucho desde joven y logró dejar una obra que todavía emociona. Tiene una presencia que parece que traspasa absolutamente todo. Si nos está viendo desde algún sitio, seguro que se siente orgulloso.

Y en casa, ¿cómo lo recuerdan?

Siempre lo recordamos como padre. Sabemos quién es Nino Bravo y lo que significa, pero lo tenemos muy normalizado en el ámbito familiar.

La familia de Nino Bravo, con sus hijas, Amparo y Eva, en el centro. / Eduardo Ripoll

¿Cómo explica que sus canciones sigan tan vivas después de tanto tiempo?

Porque son verdaderas obras de arte. Letras profundas, mensajes universales y una manera de interpretar única. No necesitaba moverse o bailar: con su presencia y su voz llegaba a lo más profundo.

¿Tiene alguna canción favorita, distinta de lo que piensa el público en general?

Sí, 'Vivir'. Fue de las últimas que grabó y en la que participó en la composición. Es un himno a la vida, con sus luces y sombras, pero siempre con la idea de seguir adelante. Para nosotras es una canción emblemática y por eso quisimos que abriera el concierto, esta vez con la ayuda de la inteligencia artificial, para que él mismo la interpretara en vídeo.

Imagino que también quedaron canciones fuera del homenaje.

Claro, hay muchas maravillosas: 'Aquel atardecer', 'Pintaré tu color', 'Es el viento'… Pero con veinte artistas y un concierto de dos horas era imposible incluirlas todas.

Tras esta experiencia, ¿le gustaría repetir el formato en otros escenarios?

Lo que pase dependerá de él, porque es el público quien lo sigue reclamando. Lo del Roig Arena fue irrepetible: la inauguración del recinto, el 80 aniversario de mi padre y en su tierra. Quizá se pueda hacer en otros lugares, incluso en Latinoamérica, pero reunir a veinte artistas en un mismo escenario es muy complicado.

Para terminar, ¿qué aporta la música de Nino Bravo a la música española?

Creo que su música es sanadora. Cada persona tiene una canción de mi padre asociada a un momento vital. Me cuentan anécdotas muy emotivas: gente que despidió a un ser querido con 'Un beso y una flor', o cómo 'Mi tierra' se convirtió en un himno tras la dana con La casa Azul, Varry Brava y La Habitación Roja. Sus canciones acompañan, consuelan y siguen marcando vidas. Ese es su verdadero legado.