Francisco, "ni molesto ni disgustado" por su ausencia en el homenaje a Nino Bravo

El cantante valenciano Francisco ha asegurado en sus redes sociales que no se siente "nada molesto y mucho menos disgustado" por no haber sido invitado en el homenaje a Nino Bravo el en Roig Arena. De esta forma, el artista quiere "desmentir" el Vaivén publicado ayer por Levante-EMV en el que este periódico interpretaba que Francisco "lamentaba" en otro mensaje que la organización del concierto no hubiese contado con él.

Primer mensaje de Francisco sobre su ausencia en el homenaje a Nino Bravo. / L-EMV

"Para to@s los que me preguntáis por qué no estuve en el Roig Arena, os diré que no contaron conmigo, como tampoco contaron con ningún otro artista valenciano. Representación valenciana no hubo ninguna que yo sepa", decía Francisco en su mensaje en Facebook del 8 de septiembre. "Siento tener que rectificar al Diario LEVANTE por lo publicado, no me siento nada molesto y mucho menos disgustado por no haber sido invitado en el homenaje a Nino Bravo el en Roig Arena", aclaró horas después tras la información publicada por este periódico.

Segundo mensaje de Francisco. / L-EMV

Lo que no ha rectificado Francisco, al menos de momento, es la afirmación incluida en el primero de sus mensajes asegurando que la promotora del homenaje a Nino Bravo en el Roig Arena no contó "con ningún otro artista valenciano". Tal como recogía Levante-EMV en su Vaivén, en el espectáclo con el que el Roig Arena abrió sus puertas el pasado sábado cantaron Luis Cortés, Jorge Martí (cantante de La Habitación Roja), Sandra Valero o los miembros de Varry Brava, nacidos todos ellos en la Comunitat Valenciana, y otros músicos que llevan muchos años residiendo y trabajando en la Comunitat Valenciana, como Sole Giménez o Carlos Goñi. También participó Eva Ferri, hija de Nino Bravo y nacida en València apenas unas semanas después de la muerte de su padre.