Un millón para cambiar las luces del telón de Calatrava que Les Arts nunca ha utilizado

Uno de los elementos más espectaculares del Palau de les Arts iba a ser el telón luminoso de su escenario principal, una especie de cancela formada por 18 lamas metálicas concebida para ser alzada antes de cada función en la ópera valenciana. El coste de esta estructura móvil diseñada por Santiago Calatrava como un homenaje vanguardista a las lamparas de cristal que se elevan hacia el techo minutos antes de las representaciones en la Metropolitan Opera House de Nueva York, fue de 2,7 millones de euros.

En sus casi veinte años de historia, Les Arts solo ha bajado este telón en una ocasión a modo de prueba y el resultado no fue demasiado esperanzador, ya que una de las 18 lamas se desprendió provocando algunos daños en el interior de la sala, tal como recuerdan ahora fuentes del propio teatro. Desde entonces, la estructura permanece fija en el techo proporcionando la iluminación principal del espacio

Fluorescentes por LED

El Palau de les Arts ha adjudicado ahora por un importe final de 952.123,75 euros (una baja del 1,6% con respecto al presupuesto base de licitación) el contrato para acometer la modernización integral del sistema de iluminación general de la sala principal y sustituir las luces fluorescentes instaladas hace veinte años por iluminación LED de última generación.

La Sala Principal de Les Arts dispone actualmente de un sistema de iluminación general basado en tubos fluorescentes T5 de 54W, integrados en 18 lamas metálicas suspendidas que conforman el techo de la sala. Cada lama, fabricada en chapa de acero trapezoidal lacada en blanco, alberga cuatro líneas independientes de fluorescentes para poder encenderlas de forma simultánea o escalonada. El sistema suma un total de 1.224 luminarias y una potencia instalada de 75,6 kW, con alimentación monofásica a 230V desde cuadros situados a 17 metros de altura.

Esta instalación está equipada con control de intensidad regulable, integrándose plenamente en el sistema escénico, lo que permite una gestión individualizada por lama. Las lamas actúan además como elementos estructurales y arquitectónicos, con una sección en tres partes (cabeza, cuerpo y base), donde la iluminación queda alojada y protegida por difusores de metacrilato. La nueva instalación mantendrá estas condiciones, pero con módulos de iluminación LED inteligentes que sustituirán al actual sistema fluorescente para cumplir con la normativa europea, tal como han señalado a Levante-EMV fuentes de Les Arts.

Retraso en la operación

El objetivo principal era que todos estos trabajos hubiesen finalizado antes del inicio de la temporada el próximo 3 de octubre con el estreno de “Faust” de Charles Gounod, una coproducción internacional de Les Arts con La Scala, la Staatsoper de Berlín y el Teatro Real. Pero el montaje de este proyecto y el propio proceso de la adjudicación del contrato han obligado a retrasar la renovación del sistema de iluminación de la sala principal.

Según las fuentes del auditorio de la Generalitat, se aprovechará el parón navideño para cambiar los fluorescentes por los LED en una de las 18 lamas metálicas del telón y, según el tiempo que se invierta en esta operación, se intentará intervenir en el resto de lamas entre los diferentes montajes del resto de temporada. El objetivo, apuntan, es que esta operación que ronda el millón de euros no tenga que retrasarse hasta el próximo verano.

Alpinistas en la ópera

No se trata de una operación sencilla. Les Arts tampoco tiene previsto bajar el telón -es decir, mover las lamas- para realizar el cambio de los tubos fluorescentes a los módulos LED. Así pues, y tal como se establecía en las condiciones del contrato, la instalación a varios metros de altura la realizarán alpinistas especializados este tipo de trabajos.

No es la primera vez que el auditorio recurre a escaladores para realizar diferentes intervenciones tanto en la parte exterior del edificio como en el interior. A lo largo de sus casi veinte años de historia (el “palau” fue inaugurado en 2006) se han contratado en diversas ocasiones operarios especializados para la limpieza del “cascarón” de Les Arts, repintar algunas de sus partes o reponer piezas del trencadís. Son trabajos no exentos de riesgos, como demuestra el fallecimiento en marzo de 2024 de un operario tras caer desde unos 15 metros de altura al cortarse una de las cuerdas de sujeción mientras trabajaba en la limpieza de la cubierta.