Nacho Cotino deja CACSA para trabajar en À Punt
El ya exdirector de relaciones externas presentará un programa vespertino en la televisión valenciana
València
Nacho Cotino vuelve a la televisión. El ya exdirector de relaciones externas presentará una tertulia política dentro del magazine vespertino Va de bo. Sin decir dónde va a ir, el periodista sí compartió con sus seguidores su despedida de CACSA "pocos días después" de incorporarse al cargo. "Cuesta marcharse de aquí porque es un lugar mágico y, cuando llegué, me propuse que fuera parada y fonda para mucho tiempo", dice. En la misma reflexión escribe que "la tentación se ha vuelto a presentar de la forma en su forma más irresistible y se impone otro giro radical en mi vida profesional".
