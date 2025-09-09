El primer encuentro de museos de València reúne a 20 instituciones en torno a la tecnología, el turismo y la programación

El primer encuentro entre museos de la ciudad de València se producirá el próximo viernes 12 de septiembre. Será en el MuVIM y en total participarán 20 instituciones públicas y privadas que pondrán en común problemáticas actuales, oportunidades y retos. Sobre todo, el foco está puesto en el desafío digital, la atracción del turismo y la coordinación entre programas. La Fundación y el Colegio del Arte Mayor de la Seda han organizado esta jornada que dirigen y coordinan los catedráticos Ricard Huerta y Germán Navarro, miembros también del comité científico de esta pinacoteca.

En rueda de prensa, el presidente del Museo de la Seda, Vicente Genovés, ha explicado que el título que se ha decidido es 'Nuevos públicos, nuevas tecnologías y nuevos retos' como un paraguas donde abordar todas las cuestiones que afectan a los museos valencianos sin distinción de si son de titularidad municipal, provincial o autonómica, o bien son privados. "Tenemos objetivos diferentes, pero la coordinación debe ser fundamental", ha dicho Genovés, quien ha subrayado la importancia de redactar conclusiones conjuntas "y fijar objetivos, sobre todo en cuanto a la tecnología y cómo afecta a la capacidad de atraer turistas", ha señalado.

"Esta jornada constituye una oportunidad privilegiada para el intercambio de experiencias, la generación de sinergias y la construcción de un futuro compartido para nuestros museos", ha concluido Genovés.

Mientras, Huerta ha puesto el acento en que se trata del primer encuentro de estas características que se celebra en la ciudad. "Nunca nos habíamos juntado ni siquiera para abordar el futuro, que pasa por lo digital, porque los museos seguimos pegado a lo analógico pero el cambio ha sido rapidísimo a lo digital y queremos ver qué está pasando con ese nuevo enfoque".

Atracción turística

La jornada se dividirá en cuatro sesiones donde participaran los representantes de todos los museos, cinco en cada una. "Se busca que haya un debate al final donde se pueda coordinar y conversar paa trabajar mejor y ser más atractivos al turismo que, solo este año, ha movido a 100 millones de personas hasta nuestro país", ha dicho Huerta.

El catedrático también ha hecho hincapién en la necesidad de una buena comunicación entre las pinacotecas locales para evitar la contraprogramación, tal como se hace en Madrid o Barcelona para repartir las inauguraciones o actividades y que la programación, a nivel global, tenga sentido, evitando repeticiones o solapamientos en las fechas de apertura.

Para la población local, Genovés apuesta por una programación rotatoria con exposiciones temporales que permita atraer constantemente al ciudadano residente y no al turista. Pese a todo, ha reconocido que los valencianos "es el gran desafío de todos los museos".

Programación del I Encuentro de Museos

La programación arrancará a las 9:00 horas con la recepción de los asistentes, seguida a las 9:15 horas por el acto inaugural. A las 9:30 horas se celebrará la primera mesa, con la participación de Begoña Poza (El Paleontològic), Claudia Añó (Museo Parroquia de San Nicolás / Global Menta), Ángela Grau González y Marco Antonio Ceballos García (Museu de l’Artista Faller), así como Marta López Ricarte (Museu de la Ciutat).

Tras una pausa a las 11:00 horas, la jornada continuará a las 12:00 horas con la segunda mesa, en la que intervendrán Irene Llàcer (IVAM), Alejandro Noguera (L’Íber, Museo de los soldaditos de plomo), Rafael Company (MuVIM), Francesc Cabañés (L’Etno) y el equipo del Museu de Prehistòria de València formado por Carlos Ferrer, Laura Fortea, Eva Ripollés y Begonya Soler.

A las 14:00 horas se hará una pausa, y a las 16:30 horas se retomará la programación con la tercera mesa. En esta ocasión, participarán Néstor Olucha (MUMA, Museo Mariano Virgen de los Desamparados), Vicenta Expósito (Museu Faller de València), Nicolás Bugeda (CCCC, Centre del Carme), Pedro Ruiz Castell (Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero) y Daniel Benito (Museo del Patriarca).

La última parte de la jornada se abrirá a las 18:30 horas con la cuarta mesa, en la que intervendrán Germán Navarro (Museo de la Seda de València), Begoña Garzón (Fundación Chirivella-Soriano), Leire Santos (Centro de Arte Hortensia Herrero) y Artur Duart (Bombas Gens Centre d’Arts Digitals).

Finalmente, a las 19:30 horas, se celebrará la ponencia de clausura a cargo de Ricard Huerta (Universitat de València), que ofrecerá una reflexión titulada “Retos de futuro para los museos de València”. El encuentro concluirá oficialmente a las 20:00 horas.