Seis restaurantes valencianos elegidos por The Fork como las aperturas del año en España

La nueva edición de 'TheFork Awards con Mastercard' ha nominado a un total de 41 restaurantes, distribuidos en 14 Comunidades Autónomas (2 más que en la edición anterior) como las mejores aperturas del 2024 en España. La selección ha sido realizada por un jurado integrado por 58 chefs españoles reconocidos con Estrellas Michelin, de la altura de Paco Morales (Noor), los hermanos Torres (Cocina Hermanos Torres), Martín Berasategui (Martín Berasategui), Dabiz Muñoz (Diverxo), Elena Arzak (Arzak), Jesús Sánchez (El Cenador de Amós) y Mario Sandoval (Coque), entre otros. Los finalistas serán desvelados el próximo 3 de noviembre, en una gala con 300 invitados que tendrá lugar en el Teatro Caixabank Príncipe Pío, en Madrid.

En esas nominaciones se encuentran seis restaurantes valencianos, la autonomía con más locales elegidos y empatada con Castilla y León y por delante de Andalucía, Cataluña y Madrid.

Así, han sido seleccionados Mengem, Memoria Gustativa, Barbaric y Xaruga, todos ellos en València capital, así como Terra, en Cullera, y Vermuda, en Alcossebre. Estos seis establecimientos han sido escogidos entre 41 candidaturas.

El desglose de los nominados por autonomías es el siguiente, ordenados de mayor a menor representación y por orden alfabético:

Castilla y León (6): Caleña (Ávila), Boccaccio 70 (Burgos), Caín (Nava del Rey, Valladolid), La Trébede (Zamora), Reina XIV (Segovia) y Tal Vez (Hinojosa del Duero, Salamanca).

Comunidad Valenciana (6): Mengem, Memoria Gustativa, Barbaric y Xaruga (todos en Valencia capital), Terra (Cullera, Valencia) y Vermuda (Alcocéber, Castellón).

Andalucía (5): Aviva (Benalmádena, Málaga), Ghoa (Chipiona, Cádiz), Leartá (Sevilla), Orient Express (Almería) y Tragatá Málaga (Málaga).

Cataluña (5): Glug, Bar Canyí, Leña Barcelona, Eldelmar e Incorrecte, todos ubicados en la ciudad de Barcelona.

Comunidad de Madrid (5): Na Num, Desborre, Krudo Raw Bar, La Barra de La Tasquería y The Library, situados en la capital madrileña.

Baleares (3): Óseo y Osma, en Palma de Mallorca; y Aquiara (Ciutadella de Menorca).

Galicia (3): Conculler e Indómito (ambos en Santiago de Compostela); así como El Atelier de Amanda (Oleiros, A Coruña).

Canarias (2): Troqué (La Caleta-Adeje) y Moral (Santa Cruz de Tenerife).

Murcia (2): Colmado de San Julián (en Murcia capital) y Casa Borrego (Bullas).

Cantabria (1): Casa Lucita (Muriedas).

La Rioja (1): Arsa (Logroño).

Navarra (1): Picaflor (Pamplona).

Picaflor (Pamplona). País Vasco (1): Urruti Taberna (Gamiz, Vizcaya).

Impulso a la excelencia gastronómica

La colaboración entre TheFork y Mastercard se basa en una visión compartida: celebrar y apoyar una hostelería cada vez más consciente, innovadora y arraigada a lo local, al mismo tiempo que impulsar el crecimiento de nuevos proyectos emprendedores en la industria de la restauración.

En el marco de esta colaboración, 'TheFork Awards con Mastercard' entregará un nuevo premio llamado 'Mastercard Impact Award', creado para reconocer a aquellos negocios capaces de generar un impacto positivo en tres áreas clave: el apoyo a las comunidades locales, la promoción del turismo auténtico y el impulso al talento joven.

Votación abierta

Desde ayer y hasta el próximo 19 de octubre, los usuarios de la plataforma de reservas tendrán la posibilidad de votar a sus aperturas favoritas entre la selección realizada por el jurado, a través de la página web oficial de TheFork Awards con Mastercard . El más votado recibirá el reconocimiento People’s Choice Award.

Para Sergio Sequeira, Country Manager de España y Portugal de TheFork, “celebrar la cuarta edición de nuestros premios en España con la colaboración y el apoyo de Mastercard es un orgullo y apuesta de éxito para nuestra compañía. Se trata de un gran impulso para continuar posicionándolos como los galardones más importantes de la restauración emergente en nuestro país”.