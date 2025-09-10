El director valenciano Paco Plaza recibirá el premio honorífico del festival Do Imaxinario de Galicia

El cineasta valenciano Paco Plaza recibirá el premio honorífico del Curtas Festival do Imaxinario en su 53 edición. "Paco Plaza, director de grandes éxitos del cine de terror español reciente como 'Rec', 'Verónica', 'Quien a hierro mata' o 'La abuela' visitará el Festival para recibir el premio Maestro del Fantástico por su inestimable contribución al género fantástico", han anunciado desde el certamen.

Trayectoria

Licenciado en Ciencias de la información y graduado en la ECAM (Escuela de Cine de Madrid), Paco Plaza comenzó su carrera en el mundo del cortometraje con títulos como 'Tropismos' (1995), 'Abuelitos' (1999) y 'Puzzles' (2001). En 2002, dirigió su primer largometraje, 'El segundo nombre', por el que se alzó con el premio Mèliés de plata al mejor largometraje de género fantástico europeo en el Festival de Sitges.

Cartel del festival. / Levante-EMV

En 2004, rodó 'Romasanta: la caza de la bestia' con Julian Sands y Elsa Pataki, en la que trasladaba la historia a un pueblo de Galicia en 1850 para contar una historia basada en la historia de Manuel Blanco Romasanta 'O Lobishome Galego' (El hombre lobo gallego). La consagración internacional le llegaría en 2007, cuando inició junto a Jaume Balagueró la saga 'Rec' en 2007. Continuando luego con títulos como 'Verónica' (2016), 'Quien a hierro mata' (2019), 'La abuela' (2021) o 'Hermana Muerte' (2022). Su último trabajo hasta el momento es uno de los segmentos de 'V/H/S/ Halloween', la última entrega de la conocida saga de terror que se estrenará este año.

El festival

"Curtas Festival Do Imaxinario es el festival internacional de cine fantástico y de terror de Galicia, que se celebra anualmente en Vilagarcía de Arousa. Recientemente, fue elegido uno de los 90 mejores festivales de género del mundo por Dread Central, el medio de comunicación líder en el género de terror. Con más de 50 años de historia, es el festival de cine más antiguo de Galicia y la mayor celebración del género en el noroeste peninsular. El festival destaca por su capacidad para generar experiencias inolvidables con proyecciones de largometrajes y cortometrajes, exposiciones, presentaciones y actividades paralelas. Todo ello con entrada gratuita, lo que lo convierte en una cita imprescindible para los amantes del género", aseguran desde la organización.

La 53.ª edición del festival se celebrará en Vilagarcía de Arousa del 24 de octubre al 2 de noviembre de 2025. "El festival promete ser un evento emocionante y lleno de sorpresas, con una selección de películas que exploran los límites de la fantasía y el terror", añaden.