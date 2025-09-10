El MuVIM será el escaparate del arte de la Diputació con Company al frente

La Diputació de Valencia quiere convertir su Museu Valencià de la Il.lustració i de la Modernitat (MuvIM) en el museo que difunda el importante patrimonio artístico de la corporación provincial, que incluye obras de Joaquín Sorolla, Ignacio Pinazo, Mariano Benlliure, Carmen Calvo o el Equipo Crónica. La intención de la corporación que dirige Vicent Mompó es aprovechar la infraestructura y el personal del museo provincial para mostrar a través de exposiciones temporales algunas de las más de 4.000 piezas artísticas que la diputación mantiene almacenadas durante la mayor parte del tiempo y que solo exhibe a través de préstamos a otras instituciones o en muestras puntuales.

Al frente de este espacio expositivo -que surge tras la inclusión de la Oficina de Restauración y Difusión del Patrimonio Artístico (Ofitec) en el área de Cultura que dirige el diputado Francisco Teruel- seguirá estando el actual director del MuVIM, Rafael Company, tal como ayer confirmaron los propios Teruel y Company a este periódico.

Cabe recordar que Company fue el primer director del MuVIM hasta 2004 y regresó a este puesto en 2015 tras ser elegido de manera directa por la administración provincial. Este nombramiento caducaba a finales de 2018, lo que obligó a iniciar un nuevo proceso interno para ocupar la plaza, que finalmente recayó en el propio Company.

Cambios en el organigrama

El nuevo MuVIM que pretende combinar su programación actual con las exposiciones del fondo artístico de la diputación, mantendrá así a su actual director, pero no seguirán varios de los miembros principales del organigrama del museo en los últimos años. La reciente jubilación de Carmen Ninet ha dejado libre el puesto de subdirectora del MuVIM, plaza que tal como avanzó ya Levante-EMV será amortizada en la próxima Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ya que la corporación considera que sus funciones se solapan con las del director. El puesto de Ninet era el único de libre designación en el área de Cultura junto con los de los directores de los museos provinciales y los jefes de servicio.

Por su parte, Amador Griñó, jefe de Exposiciones del MuVIM, solicitó hace unas semanas un año más de prórroga en su servicio activo, pero está previsto que se jubile en agosto de 2026. También pidió en febrero la misma prórroga la jefa de Protocolo y Actividades Didácticas, Amparo Sampedro, aunque ella se jubilará a finales de este año, según la propia Sampedro confirmó ayer a Levante-EMV.

Esta especie de fusión entre el MuVIM y la Ofitec se encuadra en el plan de reestructuración del área de Cultura que, según ha insistido siempre el equipo de Mompó, se diseñaba desde meses antes de que trascendiera la polémica sobre el título falso del comisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, y, a raíz de ello, sobre la titulación de Ninet. Fuentes de la diputación aseguraban hace unas semanas a Levante-EMV que la plantilla del MuVIM fue “sobredimensionada” por el anterior gobierno PSPV-Compromís, en detrimento de otros museos provinciales -como el de Etnologia y el de Prehistòria- o la Ofitec.

Difusión del patrimonio

Hasta hace unas semanas, el departamento de Teruel también gestionaba el Museo Taurino de Valencia, que ha pasado al área de Asuntos Taurinos (responsable de la Plaza de Toros y la Escuela de Tauromaquia) bajo Presidencia. A cambio, Cultura ha asumido la Ofitec, que cuenta actualmente con tres funcionarios —uno de ellos de baja—, que se encargan de mantener en buen estado las más de 4.000 piezas de pintura, escultura, dibujo y grabado propiedad de la diputación, además de investigar y documentar sus colecciones y organizar exposiciones y proyectos de difusión de este patrimonio.

Es el caso, por ejemplo, de la exposición “Sorolla a Roma. L’artista i la pensió de la Diputació de València (1884–1889)” que tuvo lugar en el Palau de la Batlia y que mostraba obras como El crit del Palleter (con la que ganó la pensión) y El pare Jofré defensant un boig, procedentes de los fondos de la propia diputación. Son pinturas que Sorolla realizó para la corporación provincial como contrapartida de la pensión que la institución le dio para estudiar en Roma.

Varias de estas pinturas de Sorolla se vieron también en “Memòria de modernitat”, la exposición itinerante que la diputación organizó en 2017 y 2018 en varios municipios valencianos, y que incluía piezas también de su propiedad de varios artistas como Joan Reixach, Vicente López, Carmen Calvo, Equipo Crónica, Ignacio Pinazo, Mariano Benlliure o Andreu Alfaro, entre otros.