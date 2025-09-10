Una treintena de obras por toda la ciudad: vuelve Russafa Escènica

Russafa Escènica - Festival de Tardor ha hecho pública la programación para su decimo quinta edición que se celebrará del 17 al 28 de septiembre en distintos emplazamientos de la ciudad y el área metropolitana. Así, una treintena de representaciones de teatro, danza y circo, de origen local, nacional e internacional harán las delicias de un público que cada año se estrega a las propuestas de la organización, que desde el año 2011 ha vendido 82.000 entradas, ha estrenado 300 espectáculos y ha representado 4.100 funciones.

Programación de Russafa Escènica 2025

Viveros: obras de 30 minutos representadas en tiendas, cafeterías o coworkings del barrio de Russafa

Compiten 10 estrenos absolutos. Por la parte de los creadores emergentes hay danza contemporánea: Marta Sofia Gallego (Dolores, Remedios i Consuelo, en Espai d’Art Russafa, C/ de Carles Cervera, 38) y Ángel Lara (Relé, en La Canina, C. de Puerto Rico, 51).

La comedia existencial también tiene su espacio con dos parejas creativas: Paula López Collado y Candela Herrero (Two girls one cake, en Coworkshop Spain C. de Puerto Rico, 52) y Tània Fortea y Mauro Cervera (Dutxa, en Acting in English en C/ de Cadis, 29).

Completan el listado de nuevos creadores Covadonga Carreño con una distopía (Una vida para vivir, en ATM Arte en Todo Momento, Calle Cuba, 18) y Marta Estal con un micromusical donde mezcla la ópera con el teatro emergente (No-Diva, en Café ArtySana, Calle Dénia, 49).

En lo que respecta a creadores y artistas consolidados que apoya este formato breve, Elisa Matallín presenta su primera propuesta de teatro de objetos para adultos (Remembrança, en La Casa del Árbol, Carrer dels Sornells, 28), Iria Márquez bucea en el imaginario sonoro colectivo (A qué sonaremos cuando ya no estemos, en Madame Mim C. de Puerto Rico, 30), Amparo Vayá hace un divertido retrato del mundo de la escena (Un altre dia diví!, en The House, calle de Dénia, 50, bajo derecha) y Mertxe Aguilar trata la memoria histórica y familiar (Sapiens, en Bamboo Kids Carrer del Literat Azorín, 47).

La venta de entradas se puede realizar pinchando aquí.

Bosques: Piezas de larga duración representadas en teatros públicos y privados

Hay 6 estrenos absolutos. Por una parte, está Pareja abierta (Sporting Club Russafa, C/ de Sevilla, 5), con Rafa Alarcón y Marta Chiner; una adaptación y actualización a manos de Isabel Martí de la famosa comedia de Dario Fo y Franca Rame.

El humor, el absurdo y el teatro social se unen en la nueva propuesta de Contrahecho Producciones, Canviarem bolquers segons el BOE (Sala Russafa, Carrer de Dénia, 55), escrita y dirigida por Patrícia Pardo.

El público juvenil cobra relevancia con El universo de las primeras veces (Centro Cultural Nave 3 Ribes, Parc Central-Carrer Filipines s/n), una propuesta de Nokaut Teatro sobre la urgencia de la vida a los 17 años.

La poesía escénica de la emergente Elsa Moreno marca Prácticas para Inmanecer (La Rambleta- Sala Cambra, Bulevar Sur, cantó amb Carrer Pius IX).

Y los nuevos talentos de la danza valenciana son protagonistas de Un paso adelante (La Mutant C/ Joan Verdeguer nº 28), creación de Mar García y Javi Soler.

Por último, se estrena Lola (TEM, Pl. del Rosari, 3), un proyecto experimental y interdisciplinario dirigido por Gema Gisbert que aborda la infancia trans.

Propuestas nacionales e internacionales

En lo que respecta a propuestas nacionales e internacionales, se estrena en España el espectáculo de circo francés Le poids des nuages (Centro Cultural Nave 3 Ribes, Parc Central-Carrer Filipines s/n). Y se estrenan en la Comunitat las producciones familiares L’ànima del violí (Centro Cultural Nave 3 Ribes, Parc Central-Carrer Filipines s/n) venida desde Balears; y La gallina de los huevos de oro (CC Beneficència, Carrer de la Corona, 36) de Cataluña.

Desde Extremadura llega a la Comunitat Valenciana la mezcla de tecnología y danza Flamenco futuro (Teatre Círculo, Carrer Prudenci Alcón i Mateu, 3), de Álvaro Murillo.

Además, el festival recupera la galardonada Corps Seul (Sala Matilde Salvador-UV, C/ de la Universitat, 2) junto a la actualización de la comedia musical sobre la salud mental La antesala (CCC, C/ del Museu, 2, 4). Y por primera vez ofrece en el Palau de la Música un concierto a cargo del Nonetto de la Orquestra Sinfónica de Russafa (Sala Joaquín Rodrigo del Palau de la Música, Pg. de l’Albereda, 30).

La venta de entradas se puede realizar pinchando aquí.

Exposiciones, debates y actividades paralelas

Por otra parte, entre las doce actividades paralelas preparadas para esta edición especial destacan la muestra retrospectiva Quinze anys de Russafa Escènica - Festival de Tardor en imatges y dos mesas redondas, una para someter a reflexión el modelo y futuro del propio festival, y una que abordará las buenas prácticas en la contratación de espectáculos de artes escénicas.

Todos los detalles de la programación al completo y la venta de entradas se pueden consultar en la web del festival. Una iniciativa que requiere el esfuerzo de un equipo que este año llega a 140 personas y que entra en la adolescencia aportando valor a su papel como cantera. “Estos 15 años han sido un viaje alucinante, hemos contado con el trabajo de artistas emergentes en el momento, como eran Xavo Giménez, Víctor Sánchez o Pérez&Disla, hoy totalmente consolidados. También hemos dado a las nuevas generaciones la oportunidad de exhibir sus trabajos junto a creadores tan significativos como Eva Zapico, Begoña Tena o Roberto Hoyo”, han remarcado desde Russafa Escènica – Festival de Tardor, una cita que cada mes de septiembre marca el inicio de temporada escénica, dando la oportunidad de conocer nuevos talentos valencianos.

Premios de reconocimiento

Como regalo de cumpleaños, Russafa Escènica ha incrementado su compromiso con el sector creando un nuevo reconocimiento, el ‘Premi Llavor - Russafa Escènica’ al mejor espectáculo breve. Los programadores de varios puntos de España y de la Comunidad que participan en el festival, además de participar en un encuentro con las compañías en formato de speed dating, serán los encargados de elegir el palmarés.

A este galardón se suma el IX Premi de Dramatúrgia Fundació SGAE i Russafa Escènica, escogido por un jurado independiente formado por la actriz y vestuarista María Poquet; los dramaturgos, intérpretes y directores de escena Chema Cardeña y Paula Llorens; además de la productora y gestora cultural Sara Rey. El premio cuenta con una dotación económica de 1.000€ y un asesoramiento para que la pieza breve seleccionada se estrene en 2026 en formato de lectura dramatizada.