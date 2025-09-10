Russafa Escènica celebra su 15 aniversario con la mitad de su presupuesto fiado a las ayudas del IVC

La décimo quinta edición de Russafa Escènica se va a celebrar entre el 17 y el 28 de septiembre con una treintena de propuestas teatrales, de danza y circo para todos los públicos en diferentes emplazamientos de València. Serán en torno a 30 representaciones repartidas por una decena de salas y espacios públicos de la ciudad, además de dos mesas de debate y reflexión sobre la situación del sector y su futuro más inmediato. Un encuentro de las artes escénicas que este año lleva como título 'Pirueta amb doble salt mortal cap arrere', una metáfora de la situación que atraviesa el sector en la Comunitat Valenciana en general y en la organización de este festival en particular.

En concreto, Russafa Escènica-Festival de Tardor levantará el telón en tan solo siete días y el 47 % de su presupuesto depende de unas ayudas del Institut Valencià de Cultura que todavía no se han resuelto, pese a que una vez se asignen deben ejecutarse antes de que termine el año. Esto obliga a funcionar sin fondos fiándose de recibir una línea de subvención para cuya baremación se reunirá un comité en la primera quincena de octubre y, después, se publicarán los beneficiarios, tal como ha explicado el director del Institut Valencià de Cultura, Álvaro López Jamar.

Una situación que no es única a este ejercicio, sino que se lleva repitiendo en los últimos años para desesperación de un sector que no puede trabajar con ninguna certeza. De ahí que el director del festival, Jerónimo Cornelles, califique haber llegado a la edición número 15 como un "milagro".

La de 2025, en concreto, "ha sido muy difícil de financiar porque además se nos ha reducido el presupuesto a los de siempre". "Esperamos que el IVC nos conceda las ayudas, pese a que la forma de baremar se ha cambiado y nos va a perjudicar, aunque llevemos 15 años apostando por las artes escénicas. No se puede desvestir a un santo para vestir a otro", ha dicho Cornelles.

López Jamar ha explicado que este año el retraso se debe "al consenso que se obtuvo con el sector, a quienes se les explicó la fórmula de puntación" del baremos para la asignación de ayudas, y recuerda que a través de Cultura se repartieron 5 millones de euros en febrero a 235 beneficiarios del sector de la producción e interpretación.

La mitad del presupuesto, hipotecado

Según ha especificado Cornelles, el año anterior fue el 53 % del presupuesto el que se fió a las ayudas que finalmente se resolvió con 80.000 euros de asignación por parte del IVC. Esperan que este año suceda lo mismo y piden repensar la tipología de ayudas dada la tardanza en la tramitación que cada año se produce para que sean bianuales o nominativas, tal como ha sucedido con la Diputación de València este año, gracias a la cual Russafa Escènica ha podido respirar financieramente.

Organizadores y artistas durante la rueda de prensa de presentación de Russafa Escènica. / L-EMV

Lo ha reconocido el director, quien también ha agradecido a la corporación provincial y al Ayuntamiento de València la cesión de espacios para poder desarrollar las producciones, así como otros consistorios que este año se han sumado a la iniciativa Vía Escènica como Alaquàs, Alfafar, Rafelbunyol o Alzira, entre otros. Precisamente, el diputado de Cultura, Paco Teruel, ha reconocido la capacidad de Russafa Escènica para haber estimulado el sector escénico "como nunca antes". Además, Teruel ha recordado que en este ejercicio la diputación ha habilitado 330.000 euros para las artes escénicas.

En el caso de la Generalitat, a través del IVC y la Generalitat, López Jamar ha recordado que para este año son 565.000 euros, un ligero descenso respecto al año anterior (580.000 euros), "que no supone un gran cambio" y para las que han aspirado un total de 505 solicitudes de ayudas por concurrencia competitiva.

Tanto el director del IVC como el de Russafa Escènica han abogado por la colaboración público privada, y López Jamar ha subrayado que en este caso también se produce una colaboración institucional donde para un solo festival están implicadas las administraciones locales, provinciales como autonómicas.