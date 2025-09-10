València ensalzará la danza española en la gala Somos Arte

València se convertirá el próximo 27 de septiembre en epicentro de la mejor danza. Ese día la Compañía de Danza Española Aída Gómez volverá a hacer brillar la danza española en la novena edición de la Gala Valencia Somos Arte, que tendrá lugar en el Palau de Les Arts. Fundada y dirigida por Aída Gómez, la mujer más joven en dirigir el Ballet Nacional de España, la intervención de su compañía "reafirma la apuesta por la danza española iniciada en la edición anterior de este espectáculo único organizado por la Asociación de Danza y Arte del Mediterráneo y con la Fundación Hortensia Herrero como colaborador principal y cuya recaudación íntegra se destinará este año a la Fundación Asindown", avanzan desde la institución de Hortensia Herrero.

Programa

La Compañía de Danza Española Aída Gómez presentará tres cuadros escénicos extraídos de sendos espectáculos. En primer lugar, interpretará 'Boccherini', fragmento de 'Permíteme bailarte', cuya clave radica en una batalla alegórica, poética y figurada entre la Escuela Bolera y el flamenco. Extraído del espectáculo homónimo, en 'Adalí' se pondrá en escena una farruca de flamenco estilizado. Para su última intervención dentro de la gala, Gómez se ha decantado por un extracto de 'Carmen'.

La pieza 'Permíteme'. / Paco Ruiz

Fundada en 1997, la Compañía de Danza Española Aída Gómez lleva casi treinta años sobre los escenarios, con un 'impasse' durante las cuatro temporadas en las que Aída Gómez dirigió el Ballet Nacional de España (BNE). Se estrenó con el espectáculo 'Solos en compañía' (1997), con coreografías de Aída Gómez, José Antonio y Javier Latorre. Tras el paréntesis de Gómez en la dirección del BNE (1998-2001), la compañía retomó su actividad con la obra 'Salomé' (2001), con dirección escénica de Carlos Saura, coreografía de José Antonio, música de Roque Baños y Tomatito, y diseño de iluminación de Nicolas Fischtel. Posteriormente, estrenó 'Sueños' (2003) en la Scala de Milán, obra seguida de producciones como 'Carmen' (2006), 'Permíteme bailarte' (2008) y 'Adalí' (2012), entre otras. Ha producido galas de danza y participado en importantes eventos culturales como la inauguración del Museo de la Evolución Humana o el Pabellón de España en la Expo de Shanghai. En la actualidad es compañía residente en Torrejón de Ardoz.

Últimas incorporaciones

El elenco de la gala, según explican desde su organización, se completa con la incorporación de Lucas Erni, bailarín principal del Ballett am Rhein de Düsseldorf, quien será el pareja de Maia Makhateli. Asimismo, la imagen del cartel Daniil Simkin contará como partenaire en una de sus piezas con Leroy Mokgatle, demisolista del Staatsballett Berlin. Además, también se incorpora al elenco la solista de la Compañía Nacional de Danza Shani Peretz, quien estrenará una pieza especialmente creada para la gala por José Carlos Blanco y bailada a dúo con Mario Galindo. "Por causas ajenas a la voluntad de la organización, la primera bailarina del Balletto di Teatro alla Scala de Milán Virna Toppi, anteriormente anunciada, será sustituida por la también primera bailarina de la compañía milanesa Martina Arduino", informan.

Cita referente

Esta cita cultural se ha convertido en una referencia indispensable con sus más de cien bailarines participantes desde su creación en 2014. En las ediciones anteriores, han participado estrellas internacionales como el dos veces ganador del Benois de la Danse -considerado el ‘oscar del ballet’- Vadim Muntagirov y su pareja artística en The Royal Ballet, Marianela Núñez o la ganadora del Benois de la Danse Polina Semionova; del panorama nacional, han participado tres de los siete intérpretes españoles que han recibido el Benois de la Danse: Alicia Amatriain, Lucía Lacarra y Joaquín de Luz -estos dos últimos, además, Premio Nacional de Danza de España-; y de los bailarines valencianos, destacan las tres participaciones de la bailarina principal del Stuttgarter Ballett Elisa Badenes, así como los integrantes del Staatstheater Nürnberg Esther Pérez y Luis Tena, y el alicantino Isaac Montllor, bailarín principal de la Compañía Nacional de Danza.