Cervantes, el cautivo de Argel que terminó como testigo inesperado de un crimen en València

Este jueves l’Oceanogràfic acoge el preestreno de “El cautivo”, la película rodada en varios lugares de la Comunitat Valenciana en la que Alejandro Amenábar relata los cinco años de cautiverio de Miguel de Cervantesen Argel. Este preestreno contará con la presencia del director Alejandro Amenábar, los actores Julio Peña Fernández, Fernando Tejero y Luna Berroa, así como el productor Fernando Bovaira, y está organizado por MOD Producciones, el Ayuntamiento de València, el Palau de la Música y la Mostra.

Si esta película tuviera una segunda parte, quizá podría iniciarse con la imagen de una embarcación arribando al puerto de Dénia, el lugar en el que la mayoría de historiadores y biógrafos de Cervantes sitúan el regreso del autor del Quijote a España en octubre de 1580. Desde allí Cervantes se dirigió a pie hasta València, donde permaneció alrededor de dos meses antes de digirse definitivamente a Madrid y reencontrarse con su familia.

"Hombres mafiosos y listos"

¿Qué hizo Cervantes durante este tiempo en València? Al parecer, intentar saldar las deudas que su familia había contraído con varios mercaderes valencianos -los hermanos Hernando y Baltasar Torres, Juan Fortuny y Onofre Exarque- para poder pagar su rescate.

“Estos banqueros Torres, como otros que tenían casa abierta en Argel y en constante tráfico y comunicación con otras casas suyas de Valencia, Barcelona y Mallorca, eran hombres mafiosos y listos que habían logrado implantar un activo comercio de mercaderías y de dinero a la sombra de los rescates”, escribía el cervantista Francisco Navarro y Ledesma en 1905.

Para conseguir parte del dinero, Cervantes le vendió a un mercader portugués la licencia que el rey otorgaba a las familias de los cautivos para sacar mercaderías lícitas (según la fórmula oficial) de un puerto con destino al de Argel. Pero hay quien apunta que el ya entonces manco de Lepanto encontró en València otro curioso método de financiación.

La firma de Cervantes

En 2016 el archivero Jesús Villalmanzo halló un documento inédito con la firma original de Miguel de Cervantes que durante siglos había permanecido dormido en el Archivo del Reino de Valencia. Se trata de la declaración como testigo que el escritor hizo ante la Justicia Criminal de Valencia el 8 de noviembre de 1580, durante su estancia en la capital valenciana, sobre si había visto durante su cautiverio en la cárcel de Argel a un pescador del Grao de València al que se daba por muerto.

Jeroni Planelles -que así se llamaba el pescador- se relacionaba con una mujer de 30 años, viuda y madre de dos hijos, que había tenido "amores" con un viejo mercader mallorquín residente también en València. La desaparición de Planelles en mayo de 1580 originó numerosas hipótesis, entre ellas el asesinato, incluso que fue descuartizado, por parte de varios mercaderes mallorquines, uno de ellos el hombre de avanzada edad con el que la joven mantuvo relaciones.

El padre del pescador desaparecido acusó a los mallorquines y se abrió un proceso que llevó a la detención de los supuestos autores de la muerte del pescador, que fueron encarcelados en las Torres de Serranos. Los mercaderes mantenían su inocencia y el caso conmocionó a la ciudad, que estaba dividida entre quienes defendían la inocencia de los mallorquines y quienes les consideraban autores de asesinar al pescador cuyo cuerpo no aparecía. Tal fue la repercusión de aquel caso que incluso se montó un negocio de apuestas sobre la culpabilidad de los mallorquines y del paradero de Planelles.

GRA097. VALENCIA, 31/12/2016. Una corazonada, la intuiciÃ³n de aÃ±os de investigaciÃ³n y finalmente una "casualidad" han llevado al archivero JesÃºs Villalmanzo a hallar un documento inÃ©dito con la firma original de Miguel de Cervantes que durante siglos habÃ­a permanecido "dormido" en el Archivo del Reino de Valencia, una declaraciÃ³n testifical sobre un pleito pasional. EFE/Archivo del Reino de Valencia ---SOLO USO EDITORIAL--- / ARCHIVO REINO DE VALENCIA

Testimonios y apuestas

Había noticias de pescadores que aseguraban haber visto al joven pescador en Mallorca, e incluso cautivo en Argel, adonde supuestamente había ido tras pasar por Peñíscola. Estos rumores aumentaban la cuantía de las apuestas. La supuesta estancia de Planelles en Argel coincidía además con el periodo en el que Cervantes estuvo preso en esta ciudad. Uno de los comerciantes mallorquines logró que Cervantes testificara ante el Tribunal Criminal que, aunque no había conocido personalmente al pescador, ha oído durante su cautiverio a quien decía conocerlo. Y que llegó a ver a un hombre que le dijeron que podría ser Planelles.

El archivero Villalmanzo explicaba en un artículo sobre su investigación que el testimonio de Cervantes no se tuvo demasiado en cuenta por el tribunal, pero sí sirvió a los mallorquines para apostar por la supervivencia del pescador y ganar una cantidad de dinero importante cuando Jeroni apareció meses después vivito y coleando por las calles de València.

“Cervantes sin duda ninguna se aprovechó económicamente por haber proporcionado dicha información a los ‘mallorquines’ y con su importe saldó total o parcialmente las deudas que tenía contraídas con algunos mercaderes valencianos”, escribe también Villalmanzo.

Y así pasó Cervantes sus días valencianos después de sufrir cinco años de cautiverio en Argel y antes de convertirse en uno de los escritores más importantes de la literatura universal. Pero no terminó ahí su relación con València. En 1605, el mismo año en el que se imprimía en el madrileño taller de Juan de Cuesta, el impresor valenciano Pedro Patricio Mey imprimía en la ciudad la primera parte de “Don Quijote de la Mancha”. La elección de esta imprenta por parte de Cervantes no fue casual, ya que ya que allí había impreso antes su admirado Gil Polo “Diana enamorada” y “Mercader el El Prado de Valencia”.