"El cautivo"
Cervantes, el cautivo de Argel que terminó como testigo inesperado de un crimen en València
La ciudad que acoge hoy el preestreno de la película de Amenábar fue la primera que pisó el autor del Quijote tras ser liberado de la prisión argelina
Este jueves l’Oceanogràfic acoge el preestreno de “El cautivo”, la película rodada en varios lugares de la Comunitat Valenciana en la que Alejandro Amenábar relata los cinco años de cautiverio de Miguel de Cervantesen Argel. Este preestreno contará con la presencia del director Alejandro Amenábar, los actores Julio Peña Fernández, Fernando Tejero y Luna Berroa, así como el productor Fernando Bovaira, y está organizado por MOD Producciones, el Ayuntamiento de València, el Palau de la Música y la Mostra.
Si esta película tuviera una segunda parte, quizá podría iniciarse con la imagen de una embarcación arribando al puerto de Dénia, el lugar en el que la mayoría de historiadores y biógrafos de Cervantes sitúan el regreso del autor del Quijote a España en octubre de 1580. Desde allí Cervantes se dirigió a pie hasta València, donde permaneció alrededor de dos meses antes de digirse definitivamente a Madrid y reencontrarse con su familia.
"Hombres mafiosos y listos"
¿Qué hizo Cervantes durante este tiempo en València? Al parecer, intentar saldar las deudas que su familia había contraído con varios mercaderes valencianos -los hermanos Hernando y Baltasar Torres, Juan Fortuny y Onofre Exarque- para poder pagar su rescate.
“Estos banqueros Torres, como otros que tenían casa abierta en Argel y en constante tráfico y comunicación con otras casas suyas de Valencia, Barcelona y Mallorca, eran hombres mafiosos y listos que habían logrado implantar un activo comercio de mercaderías y de dinero a la sombra de los rescates”, escribía el cervantista Francisco Navarro y Ledesma en 1905.
Para conseguir parte del dinero, Cervantes le vendió a un mercader portugués la licencia que el rey otorgaba a las familias de los cautivos para sacar mercaderías lícitas (según la fórmula oficial) de un puerto con destino al de Argel. Pero hay quien apunta que el ya entonces manco de Lepanto encontró en València otro curioso método de financiación.
La firma de Cervantes
En 2016 el archivero Jesús Villalmanzo halló un documento inédito con la firma original de Miguel de Cervantes que durante siglos había permanecido dormido en el Archivo del Reino de Valencia. Se trata de la declaración como testigo que el escritor hizo ante la Justicia Criminal de Valencia el 8 de noviembre de 1580, durante su estancia en la capital valenciana, sobre si había visto durante su cautiverio en la cárcel de Argel a un pescador del Grao de València al que se daba por muerto.
Jeroni Planelles -que así se llamaba el pescador- se relacionaba con una mujer de 30 años, viuda y madre de dos hijos, que había tenido "amores" con un viejo mercader mallorquín residente también en València. La desaparición de Planelles en mayo de 1580 originó numerosas hipótesis, entre ellas el asesinato, incluso que fue descuartizado, por parte de varios mercaderes mallorquines, uno de ellos el hombre de avanzada edad con el que la joven mantuvo relaciones.
El padre del pescador desaparecido acusó a los mallorquines y se abrió un proceso que llevó a la detención de los supuestos autores de la muerte del pescador, que fueron encarcelados en las Torres de Serranos. Los mercaderes mantenían su inocencia y el caso conmocionó a la ciudad, que estaba dividida entre quienes defendían la inocencia de los mallorquines y quienes les consideraban autores de asesinar al pescador cuyo cuerpo no aparecía. Tal fue la repercusión de aquel caso que incluso se montó un negocio de apuestas sobre la culpabilidad de los mallorquines y del paradero de Planelles.
Testimonios y apuestas
Había noticias de pescadores que aseguraban haber visto al joven pescador en Mallorca, e incluso cautivo en Argel, adonde supuestamente había ido tras pasar por Peñíscola. Estos rumores aumentaban la cuantía de las apuestas. La supuesta estancia de Planelles en Argel coincidía además con el periodo en el que Cervantes estuvo preso en esta ciudad. Uno de los comerciantes mallorquines logró que Cervantes testificara ante el Tribunal Criminal que, aunque no había conocido personalmente al pescador, ha oído durante su cautiverio a quien decía conocerlo. Y que llegó a ver a un hombre que le dijeron que podría ser Planelles.
El archivero Villalmanzo explicaba en un artículo sobre su investigación que el testimonio de Cervantes no se tuvo demasiado en cuenta por el tribunal, pero sí sirvió a los mallorquines para apostar por la supervivencia del pescador y ganar una cantidad de dinero importante cuando Jeroni apareció meses después vivito y coleando por las calles de València.
“Cervantes sin duda ninguna se aprovechó económicamente por haber proporcionado dicha información a los ‘mallorquines’ y con su importe saldó total o parcialmente las deudas que tenía contraídas con algunos mercaderes valencianos”, escribe también Villalmanzo.
Y así pasó Cervantes sus días valencianos después de sufrir cinco años de cautiverio en Argel y antes de convertirse en uno de los escritores más importantes de la literatura universal. Pero no terminó ahí su relación con València. En 1605, el mismo año en el que se imprimía en el madrileño taller de Juan de Cuesta, el impresor valenciano Pedro Patricio Mey imprimía en la ciudad la primera parte de “Don Quijote de la Mancha”. La elección de esta imprenta por parte de Cervantes no fue casual, ya que ya que allí había impreso antes su admirado Gil Polo “Diana enamorada” y “Mercader el El Prado de Valencia”.
Cervantes y los autores valencianos
Pero además de la tradición tipográfica, Cervantes durante los dos meses que pasó en la ciudad a la vuelta del cautiverio, seguramente frecuentaría las tertulias literarias, especialmente en la trastienda de Timoneda, al que dedica numerosa referencias, y conocería el ambiente cultural de la ciudad, especialmente el teatro de las Comedias. Cervantes no sólo salvó de la famosa pira de los libros de Don Quijote “El Tirant lo Blanch”, la “Diana Enamorada” o el “Monserrate” de Virués. En toda su obra, especialmente en el “Viaje del Parnaso”, la “Galatea” y los “Trabajos de Persiles y Segismunda”, muestra su admiración por los autores valencianos, a los que dedica sonetos encendidos: Timoneda, Gaspar Aguilar, Coloma, Ferrer y Guillem de Castro, entre otros.
Este aprecio de Cervantes por la literatura valenciana le fue correspondido. Fue un valenciano, Gregorio Mayans y Ciscar, el autor de la primera biografía de Cervantes, con el título "Vida de Miguel de Cervantes Saavedra", publicada en 1737 por encargo de una editorial inglesa. En el siglo XX otros valencianos recuperan y engrandecen la obra de Cervantes. El alicantino Azorín traza en "La ruta de Don Quijote" una ruta definitiva sobre el itinerario seguido por don Quijote, que ha sido traducida a numerosos idiomas. Su contemporáneo Vicente Blasco Ibáñez llegó a visitar las cuevas de Argel donde estuvo preso Cervantes, fundó en Argentina un pueblo con el nombre de Cervantes y las numerosas conferencias pronunciadas en América, que le valieron ser nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Washington, estaban dedicadas a exaltar y divulgar la figura del manco de Lepanto mientras adornaba su chalet Fontana Rosa en Mentón con miles de taulellets de Manises, con escenas del Quijote. Y otro ilustre valenciano, Francisco Martínez y Martínez, dedicó su vida y fortuna a reunir una de las bibliotecas cervantinas más importantes de España, llegó a tener una colección de dos mil obras, actualmente conservadas en la Biblioteca Valenciana.
Suscríbete para seguir leyendo
- El colapso del Mediterráneo ya es un riesgo tangible y presente
- Quinientos conductores pakistaníes entran en el sector del taxi de València
- Así será el nuevo edificio de los 'ángeles de la guarda de la ciudad
- Cuenta atrás para los primeros derribos de las arrocerías de la Malva-rosa
- Alerta en Valencia y Alicante por nuevos reventones, lluvias torrenciales e incluso tornados
- Eva Ferri, hija de Nino Bravo: 'Sus canciones acompañan y consuelan. Ese es su verdadero legado
- El riesgo por lluvias intensas se alarga hasta la madrugada del miércoles con un doble aviso naranja
- El imposible Lim Arena