El concurso de violín ‘CullerArts’ tendrá su más internacional final

Tres jóvenes violinistas de Argentina, Kazajistán y España son los aspirantes que han logrado pasar a la gran final del VII Concurso Internacional de violín ‘CullerArts’, que tendrá lugar el sábado en el Auditorio de Cullera. Los tres seleccionados han superado brillantemente la reñida semifinal, celebrada el miércoles, y en la que han participado ocho violinistas procedentes de Europa, Asi y Europa. En la final, acompañados por la Orquestra de València dirigida por Josep Gil, la violinista argentina de 17 años Pilar Policano será solista del Concierto para violín de Mendelssohn-Bartholdy, mientras que el kazajo Yerassyl Jamit interpretará el Concierto de Dvořák, y el joven y prometedor violinista valenciano David Martínez aspirará a la medalla de oro con el popular Concierto para violín de Chaikovski, tras haber seducido al jurado con su deslumbrante interpretación de Erlkönig, el famoso lied de Schubert parafraseado al violín en forma de “gran capricho” por el compositor austriaco Heinrich Wilhelm Ernst.

El violinista español David Martínez es uno de los finalistas / Levante-EMV

Según el concejal de Actividades Musicales del Ajuntament de Cullera, Juan Carlos Alandete, “todos y todas los participantes han demostrado sus altas capacidades artísticas y técnicas”, algo que asegura la excelencia de la más “internacional” final celebrada hasta la fecha. El jurado, presidido por el director de orquesta y máximo responsable artístico del concurso, Cristóbal Soler, y del que también han formado parte, entre otros, los violinistas Iván López (concierto de la Sinfónica de la RTVE) y Enrique Palomares (concierto de la Orquestra de València), y el director de orquesta Martín Baeza, ha subrayado la calidad de los ochos semifinalistas, entre los que figuran las japonesas Sakura Nakagawa y Kaoruko Yoshida, la coreana Isu Kim, la ucraniana Anastasia Roslik y la austriaca Maria Sotriffer. Entre las obras que han tenido que tocar todos los semifinalistas, figuran páginas tan diversas y exigentes como la Tercera sonata para violín de Beethoven, conciertos de Mozart, sonatas de Ysaÿe o transcripciones y paráfrasis violinísticas de diversos compositores.

Los finalistas y semifinalistas se reparten un total de 16.500 euros en premios. El ganador se llevará 5.000 euros, y realizará una gira de conciertos y recitales en diferentes teatros y auditorios. El segundo, está dotado con 4.000 €, y el tercero con 3.000. Existe además el “Premio especial del público”, dotado con 1.500 €, otorgado por votación de las personas que asistan a la final. Los cinco semifinalistas que no han accedido a la fase final recibirán una bolsa de estudios dotada con 600 euros. El concurso se enmarca en la decidida apuesta del Ajuntament de Cullera por la cultura y la fuerte tradición musical de una localidad de playa y sol, pero que siempre ha tenido la música por bandera.