Destrozar un piano, 13 conciertos y fiestas en la calle: así es la 47 edición de Ensems

La 47 edición del festival Ensems, dedicado a la música contemporánea, se celebrará del 20 de septiembre al 3 de octubre con un total de 13 conciertos, siete actividades pararelas, más de 80 músicos valencianos, la presencia de artistas de cuatro países y el estreno de un encargo para esta cita. Son algunas de las cifras que la directora adjunta de Música del Institut Valencià de Cultura (IVC), Beatriz Traver, ha adelantado este jueves sobre este encuentro.

Traver ha estado acompañada por la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, durante la presentación del festival dedicado a la música contemporánea más veterano.

Ensems contempla actividades como destrozar un piano en el espacio público. / L-EMV

Traver ha aludido al concepto 'juntos' como eje de esta edición, la primera desde que accedió al cargo y que ha sido asumida por su equipo, aunque "heredada" de su antencesor en la dirección adjunta, Joan Ceveró, quien fue cesado en septiembre de 2024, tan solo siete meses después de ser nombrado.

Traver ha recordado que "'ensems' quiere decir 'juntos' en francés y es un concepto que nos parece interesante abordar por el hecho de generar puentes entre compositores y territorios, en cómo convive lo académico con lo más experimental". Traver ha insistido en "apoyar el repertorio que está en los márgenes de la creación".

Programación

La programación de Ensems -conciertos y actividades pararalelas- tendrá lugar en distintos espacios de la ciudad como el Palau de les Arts, el Centre del Carme, el IVAM, el Museo de Bellas Artes e, incluso, en la misma calle. Una de las actividades que ha destacado Traver es un 'fluxus' que consistirá en destrozar un piano en la plaza de Viriato, una actividad en la que participarán 70 artistas, en un homenaje al artista George Maciunas, que tendrá lugar el día 30.

En su 47 edición, Ensems rendirá tributo también en sus aniversarios a los directores de orquesta Luciano Berio y Pierre Boulez, así como al valenciano Amando Blanquer.

La Orquestra de València participará en Ensems. / L-EMV

Ensems volverá a contar con la participación de la Banda Sinfónica Municipal de València junto a Cristóbal Soler y Spanish Brass,y con la Orquesta de València, junto al director polaco invitado Lukasz Borowicz y la violista Isabel Villanueva.

Este año visitará el festival el grupo londinense Apartment House y las alemanas DúoLab51. Camera Aperta, Kabyart, Cuarteto Cosmos, Ramón López o Alfredo Costa Monterio, completarán la programación.

Además de la presencia de solistas y grupos nacionales e internacionales, el festival reunirá a creadores e intérpretes valencianos como Bartomeu Jaume, Marisa Blanes, Ofelia Sala, Juana Guillem, Nacho Soler, Miguel Expósito, Anabel García, Elena Solanes, Pere Vicalet, Óscar Fernández, Llorenç Barber, Montserrat Palacios, Felipe Querol & Wallas-T, entre otros.

Cosmos Quartet. / Michal_Novak

El principal compositor invitado de este año será el valenciano Josep Planells, reciente Premio Reina Sofía de composición, quien estrenará en Ensems, de la mano del pianista sevillano Juan Pérez Floristán, su obra 'Fate cuore, amici; veggo terra’, encargo del IVC.

Las actividades pararlelas contemplan también talleres familiares y encuentros para profesionales. Como en la edición anterior, Ensems colabora este año con dos festivales como Abierto Valencia o Valencia Photo. Ensems clausurará su 47 edición con una fiesta en la plaza Viriato.

Traver ha explicado que, en su opinión, "es importante sacar Ensems a la calle para que la gente sepa qué está pasando" y el público pueda conocer una música a la que no suelen tener tanto acceso. "Queremos que se sorprendan", ha concluido.