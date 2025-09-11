El Escalante celebra sus 40 años subiendo a escena a 40 compañías

El Escalante celebra su 40ª temporada al servicio de la infancia, la juventud y las artes escénicas. Y lo hace con una programación que reúne 40 compañías, 20 de ellas valencianas, y 236 funciones, de las cuales 150 están destinadas a la comunidad educativa. Así, un año más, apuesta por el talento local presentando cuatro producciones propias: la reposición de ‘L’Aneguet Lleig’, de Albena Teatre, ‘Tot eixirà malament (i serà perfecte)’, de Infinito Teatro; ‘El Pati’, de Pérez & Disla; y ‘Magatzem de somnis’, de Vudú Teatre. También se podrán ver dos espectáculos creados ex profeso: ‘Nadal de circ amb Escalante’, de la mano de La Fam, e ‘Flipa-fest’, un gran espectáculo de magia con Nacho Diago.

L’Aneguet lleig / Levante-EMV

Además, el teatro de la Diputació de València será escenario del estreno de varios trabajos de compañías valencianas como ‘Dominare’, de Maduixa Teatre, i ‘Marieta’, d’Horta Teatre. En total, habrá 14 estrenos absolutos —cuatro corresponden a producciones propias y 10 a otras compañías—, a los cuales hay que sumar otras 16 producciones, consolidando el proyecto como referente en el sector escénico valenciano. De esta manera, teatro, circo, musicales, ópera, títeres, danza y teatro de objetos llenarán la 40ª temporada los escenarios del Teatre Principal, Ribes Espai Cultural, La Mutant y el IVAF.

Además, dos producciones Escalante estarán de gira. 'Boira’, creada per Maquinant Teatre con autoría de Aina Gimeno y dirigida a público de 6 a 12 años, y ‘Princeses, cavallers i dracs. El dia que deixàrem de ser xiquets’, de Bramant Teatre, con textos de Jerónimo Cornelles y Guadalupe Sáez, pensada para jóvenes de 14 a 17 años. Ambas puestas en escena visitarán los municipios de Puçol, Benigànim, l'Olleria, El Genovés, Aldaia, Silla y Picassent.

Para todas las edades

Para los más pequeños, de entre 0 y 5 años, la temporada ofrece ocho espectáculos que combinan música, juego y poesía visual y que convierten el teatro en un espacio de descubrimiento: ‘Marceline’, de La Petita Mamaluga; ‘La Selva’, de Teloncillo Teatro; ‘En els núvols’, de La Negra Teatro; ‘Bolero’, de Cie. DK59; ‘Bobo’, de Periferia Teatro; ‘La Rata Marieta’, de L’Horta Teatre; ‘Kodama’, de Blink Flash; y ‘Fugue Fantasy’, de Dybwikdans.

La programación para el público infantil presenta aventuras, emoción y espacios para la reflexión con propuestas como ‘Anònims’, de Rauxa Cia; ‘Copiar’, de Animal Religion; ‘La Maestra’, de Anita Maravillas; ‘La Tempesta’, de Zero en Conducta; ‘Nadal de circ amb Escalante’, de La Fam; ‘Abocador’, de Bramant Teatre; ‘An-Ki’, de Cia. Ortiga; ‘El Pati’, de Pérez & Disla; ‘Flipa-fest: Dies de Màgia a l’Escalante’, de Nacho Diago; y ‘Objetuarium: la Vida Secreta de los Objetos’, de Ana Ulloa.

La apuesta por el público juvenil continúa esta temporada con espectáculos que exploran temas actuales y próximos a su realidad: ‘El Universo de las primeres veces’, de Nokaut Teatro; ‘Cuento de Navidad: Encapsulando a Dickens’, de Société Mouffette/COMA14; ‘Thauma’, de La Mula; ‘Sueño’, de Compañía Criolla; ‘La Pedra de Fusta’, de Compañia de Circo “eia”; ‘Yo soy 451’, de La Teta Calva; ‘El pes de l’aigua’, de La figuera Infinita; y ‘Dominare’, la nueva creación de Maduixa Teatre.

Además de su programación escénica, el Escalante continúa reforzando su papel como agente educativo y de mediación con diferentes líneas de acción. Por un lado, el proyecto de mediación, con la participación de Anna Albadalejo y Maribel Bayona, entre otras, acerca el público al mundo del teatro mediante intervenciones en los centros educativos y al mismo teatro, antes, durante o después de las funciones.

Escalante Obert

El programa 'Escalante Obert' nace con el fin de acercar la cultura a los colectivos más vulnerables, fortaleciendo los vínculos con entidades sociales y estableciendo una tarificación social que facilita el acceso a las artes escénicas y fomenta la participación de estos colectivos. El Escalante se ha adherido al Circuito ASSITEJ, una red estatal de siete espacios que promueve la articulación territorial y la generación de sinergias entre programadores, creadores, docentes y público, con el objetivo de ofrecer una programación de alta calidad para la infancia y la juventud a través de acciones conjuntas como el prototipaje de modelos de mediación y la creación de grupos de trabajo sobre inclusión e internacionalización.

Para la diputada delegada de Teatros, Rocío Gil, este aniversario se pretende que sea "inolvidable y único, especialmente para nuestro público, los niños y niñas de la provincia de Valencia", destaca Gil en la rueda de prensa que tuvo lugar en el Teatre Principal. Asimismo, apuntó que este año, "el 64% de las funciones programadas serán pases escolares para continuar acercando el teatro a los más pequeños y mantener más vivo que nunca el espíritu Escalante".

Por su parte, la directora y coordinadora artística, Marylène Albentosa, manifestó que "solo podemos dar las gracias a todas las personas que han hecho posible que el Escalante haya llegado hasta aquí, público, creadores, compañías... una temporada dedicada a los que hemos crecido con el Escalante y al nuevo público que se incorpora".