Incorporación
Gadea Fitera se une a Levante-EMV para contar lo mejor de la crónica social
La nueva columnista 'debuta' este sábado con su sección FiteraWorld
Levante-EMV
Levante-EMV crece con la incorporación de Gadea Fitera, quien cada sábado desgranará lo último de la crónica social, con especial atención en los acontecimientos valencianos.
La escritora valenciana acercará a los lectores de Levante-EMV, en su sección titulada 'FiteraWorld', eventos como enlaces, fiestas, cócteles o inauguraciones, donde se reunirán algunos de los rostros más conocidos. La nueva colaboradora de este diario contará desde dentro los encuentros más distendidos y divertidos de la sociedad valenciana.
Gadea Fitera es autora de libros como 'Como arena entre tus dedos' y 'Por amor de mi amor'. Además, ha sido colaboradora en distintos medios de comunicación y autora de un blog.
Desde este sábado, 13 de septiembre, escribirá en las páginas de Levante-EMV y en la web levante-emv.com.
- El colapso del Mediterráneo ya es un riesgo tangible y presente
- Cuenta atrás para los primeros derribos de las arrocerías de la Malva-rosa
- Así serán las nuevas arrocerías del Paseo Marítimo de València
- Alerta en Valencia y Alicante por nuevos reventones, lluvias torrenciales e incluso tornados
- Eva Ferri, hija de Nino Bravo: 'Sus canciones acompañan y consuelan. Ese es su verdadero legado
- Un incendio forestal en Buñol obliga a desalojar diez viviendas
- El guardia civil de Oliva arrestado por torturas a una detenida ya tenía varios atestados anteriores por atentado
- Pradas en el Cecopi del 29-O: 'Llamad a Polo, que a mí no me apetece