Gadea Fitera se une a Levante-EMV para contar lo mejor de la crónica social

Levante-EMV crece con la incorporación de Gadea Fitera, quien cada sábado desgranará lo último de la crónica social, con especial atención en los acontecimientos valencianos.

La escritora valenciana acercará a los lectores de Levante-EMV, en su sección titulada 'FiteraWorld', eventos como enlaces, fiestas, cócteles o inauguraciones, donde se reunirán algunos de los rostros más conocidos. La nueva colaboradora de este diario contará desde dentro los encuentros más distendidos y divertidos de la sociedad valenciana.

Gadea Fitera es autora de libros como 'Como arena entre tus dedos' y 'Por amor de mi amor'. Además, ha sido colaboradora en distintos medios de comunicación y autora de un blog.

Desde este sábado, 13 de septiembre, escribirá en las páginas de Levante-EMV y en la web levante-emv.com.