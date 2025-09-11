Malifeta presentará su segundo disco en 2026

Lo que surgió casi como una anécdota se ha consolidado como uno de los grupos más en forma de la música valenciana. Malifeta, el grupo compuesto por Arnau (Zoo) y Mireia (Pupil·les), han anunciado que sacarán su segundo disco en 2026. Aunque no han concretado fechas, los dos componentes, junto a Ana Rajadell y Toni Fort, están ya en pleno trabajo de grabación en el estudio, tal como han anunciado con un vídeo así que publicarán su segundo disco el próximo año.

Malifeta, que desde noviembre de 2024 cuenta con la voz de Ana Rajadell, Toni Fort (Pxllt, saxo y productor de ZOO) y Hèctor Galán (teclista de ZOO), ha publicado dos singles desde que anunciaron su primera gira de presentación que arrancaba el pasado diciembre con un “sold out” en València y que suma casi 20 fechas.“ Aborronà ” y “ Lambo ” han sido las dos canciones publicadas en esta nueva etapa de la banda, que culminará con un álbum en 2026.

Un esperado segundo trabajo que continúa dando forma a Malifeta y del que poco a poco irán conociéndose más detalles. Por ahora, la gira 'hem anat i hem tornat' tocará esta noche en Quart de Poblet, mientras que el día 29 lo hará en Altea y el 5 de octubre en Gandia. El 8 de octubre lo hará en València y el día 11 en l'Alcúdia. Por último, el 7 de noviembre tocarán en Canals, en el marco del Flamarada Fest.

Un grupo surgido de la pandemia

Malifeta nació del encierro de la pandemia. Cuando todo el mundo estaba paralizado, Mireia i Arnau lanzaron 'Xinxeta', la canción que dio origen al grupo y el preludio de lo que vino después. Fue la semilla del grupo, que continuó creando canciones durante el desconfinamiento y el verano de la pandemia.

Así surgieron temas como ‘ Coenta’ , 'T'estime si he begut' i 'La cançó de l'estiu', donde exploraron nuevos sonidos y estilos que se alejaban de sus proyectos principales de los que eran miembros, Andreu en Zoo i Mireia en Pupil·les.

Malifeta sacará disco en 2026. / L-EMV

El 17 de noviembre de 2023, Malifeta publicaba su primer álbum, Mitología , un compendio de diez canciones (ocho de ellas inéditas) con el que presentaban la variedad estilística y lírica que define este ecléctico proyecto musical. La canción, Emili Baró 14, ganó el premio a Mejor Canción 2024 en los Premios Ovidi Montllor.

Letras en las que el buen humor y la ironía conviven con la rabia, la mala leche y guiños literarios, todo ello sobre bases electrónicas (nacidas de una guitarra) que beben de ritmos caribeños como el reggaeton o el dancehall.