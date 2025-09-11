Las obras maestras del Museo Sorolla de Madrid se expondrán en la Fundación Bancaja

Mientras el Consell madura el proyecto de convertir el Palacio de las Comunicaciones en la sede europea de la Hispanic Society of America y con ello traerse a València 220 obras de Sorolla, la Fundación Bancaja se adelanta y aprovecha el momento para reivindicarse como 'la casa' del pintor valenciano para rescatar y volver a mostrar su obra.

La entidad que preside Rafael Alcón mostrará, en la primera exposición del curso, una selección de las obras mas representativas del Museo Sorolla que, por estar cerrado por obras, viajaran a València para ser exhibidas. Esta circunstancia excepcional del cierre del museo permite, reconocen desde la Fundación, reunir un conjunto de obras que "difícilmente pueden prestarse todas juntas" para una misma exposición. La exposición podrá verse del 3 de octubre al 8 de febrero.

La muestra Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla, producida por la Fundación Bancaja, el Ministerio de Cultura, el Museo Sorolla y la Fundación Museo Sorolla, presentará en València de forma extraordinaria una selección escogida de las obras maestras de la casa-museo del artista, cuya cantidad y relevancia convierten en hito su exhibición conjunta fuera de su espacio habitual.

Paseo a la orilla del mar, se podrá ver en la Fundación Bancaja / Levante-EMV

La exposición estará integrada por 60 obras, de las que 59 viajarán de Madrid a València para un proyecto que permitirá recorrer la vida y la obra de Sorolla a través de las obras más destacadas de la colección de pintura del Museo Sorolla y de la Fundación Museo Sorolla como Paseo a la orilla del mar, El baño del caballo o La siesta, entre otras obras del artista valenciano.

La exposición presentará obras maestras no expuestas con anterioridad en la extensa trayectoria de muestras monográficas de Joaquín Sorolla realizadas por la Fundación Bancaja en su sede en València.

El nutrido y relevante conjunto de obras de la casa-museo dialogará en la sala con el lienzo ¡Triste herencia!, de la colección de la Fundación Bancaja, con el que Sorolla ganó el Grand Prix en la Exposición Universal de 1900 en París y con el que alcanzó su consagración internacional.

Diferentes secciones

Comisariada por el director del Museo Sorolla, Enrique Varela, la exposición se articulará en diferentes secciones que abordarán sus primeros años de formación en València e Italia; la afirmación de su personalidad artística en Madrid con la llegada de los reconocimientos nacionales e internacionales; su maestría en el género del retrato con lienzos de ámbito familiar; la iconografía del mar tan relevante en su producción artística con obras emblemáticas que conservó en su poder; su intimista pintura de jardines; su crónica plástica de la España de su tiempo con tipos y paisajes de la época; y su estancia en la Cala de San Vicente (Pollença, Mallorca) en 1919, en el que fue su último viaje para pintar el Mediterráneo antes de su muerte.

La exposición abrirá sus puertas el 3 de octubre y se podrá visitar hasta el 8 de febrero de 2026.