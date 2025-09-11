Raimon, Perico Sambeat y Francisco Sebastián Nicolau entran en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos suma nuevos y reconocidos miembros: los músicos Ramón Pelegero Sanchis (Raimon), Pedro Sambeat Esteve (Perico Sambeat) y el pintor Francisco Sebastián Nicolau serán Académicos Correspondientes, según aprobó la Junta General de la institución el pasado 9 de septiembre.

"Con estos nombramientos la Academia incorpora a figuras de reconocido prestigio tanto en el ámbito musical como en el de las artes plásticas. Indudablemente, tanto Raimon como Perico Sambeat son personalidades constituyentes del imaginario musical de varias generaciones y su proyección ha alcanzado niveles internacionales. Paralelamente, Francisco Sebastián Nicolau tiene una trayectoria multidisciplinar de un gran asentamiento en diversos ámbitos culturales", celebra la institución.

Perico Sambeat. / L-EMV

"Como es habitual, -continúan- la presencia de los nuevos componentes de la Academia va a contribuir a fomentar el diálogo con nuevos modos de expresión y comunicación estética, enriqueciendo la diversidad que ya existe en las cinco secciones en las que se diversifican los miembros de la misma". Cabe destacar que es la primera vez que un autor e intérprete de jazz y que un cantautor forman parte de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.

La Academia recuerda que Raimon (Xàtiva, 1940) "es uno de los máximos exponentes del movimiento histórico de Nova Cançó" y destaca discos de su trayectoria como 'Cançons de la roda del temps' (1966), 'Montserrat 69' (1969), 'Per destruir aquell qui l'ha desert' (1970), 'Raimon' (1971), 'Diguem no' (1972), 'A Víctor Jara' (1974), 'T'adones amic...?' (1974), 'Lliurament del cant' (1977), 'Quan l'aigua es queixa' (1979), 'Entre la nota i el so' (1984), 'Raimon canta' (1985), 'Presències i oblit' (1987), 'Canta Ausiàs March' (1989), 'Raimon-Espriu Poesía cantada' (2003) y 'Rellotge d'emocions' (2011).

Sobre Sambeat (Godella, 1962), la Academia señala que "es uno de los grandes músicos de jazz españoles. Con treinta discos como líder o colíder y más de 150 como acompañante, destacan sus trabajos con grandes figuras como Brad Mehldau, Kurt Rosenwinkel, Tete Montoliu, Michael Brecker, Pat Metheny y un largo etcétera. Con más de 40 años de trayectoria profesional, es el saxofonista español de mayor proyección internacional".

Francisco Sebastián Nicolau. / L-EMV

Asimismo, la institución artística reconoce al artista Francisco Sebastián Nicolau (València, 1956) y su trayectoria de casi cincuenta años, mostrada en exposiciones individuales y colectivas tanto en las principales capitales españolas como en países como Japón, Estados Unidos, Suiza, Italia, Francia, Alemania o Portugal. Su obra está presente en colecciones como las del IVAM, Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, la Fundación Mapfre, la Fundación Banco Sabadell, el Museo D’Arte Dello Splendore (Italia), el Centro de Arte Contemporáneo Caja Burgos, Fundación Hortensia Herrero o la propia Fundación Bancaja, entre otras, recuerda la Academia. De su obra, explica que "el artista establece analogías entre realidad-ficción, con juegos entre lo tangible y lo representado o entre realidad-abstracción".